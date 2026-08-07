El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) reduce hasta un 48% las tasas por ocupación de terrazas

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de El Ejido, José Francisco Rivera, junto a la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, durante la sesión plenaria. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha aprobado la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por la ocupación del dominio público, que contempla una reducción de hasta el 48,17 por ciento en las tasas de las terrazas y rebajas de entre el seis y el 46 por ciento para los mercadillos.

La modificación también adapta las cuantías a los valores actuales del mercado, simplifica el sistema de tarifas y avanza en la autoliquidación electrónica, según ha informado el Consistorio en una nota.

Para determinar las nuevas cuantías se ha realizado un estudio económico que ha tomado como referencia los valores actuales del mercado inmobiliario y comercial del municipio.

Así, una terraza de 50 metros cuadrados que en 2026 abona 2.086,50 euros pasará a pagar 1.081,35 euros anuales, lo que supone una reducción del 48,17 por ciento. En el caso de los mercadillos, la rebaja oscila entre el seis y el 46 por ciento en función del núcleo de población.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de El Ejido, José Francisco Rivera, ha señalado que "la finalidad de esta modificación es contar con unas tasas más justas y ajustadas al valor real que tiene actualmente la utilización del dominio público, evitando mantener tarifas que habían quedado desfasadas respecto de la realidad económica del municipio".

Rivera ha explicado que esta modificación "forma parte además del Plan de Modernización y Simplificación Administrativa que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento".

Para ello, la modificación elimina el actual cuadro de cerca de 70 tarifas diferenciadas y lo sustituye por una fórmula basada en un módulo común sobre el que se aplicarán los metros de ocupación y distintos coeficientes en función de la intensidad y duración del aprovechamiento.

El concejal ha destacado que esta simplificación permitirá avanzar en la creación de procesos automatizados de autoliquidación en la sede electrónica, de manera que cualquier ciudadano pueda realizar el trámite de "forma sencilla", conocer directamente el importe que le corresponde y efectuar la gestión sin desplazamientos y sin necesidad de "interpretar un complejo cuadro de tarifas".

La nueva ordenanza incorpora igualmente una tarifa especial del 50 por ciento para aquellas ocupaciones vinculadas a actividades culturales, festivas, turísticas, comerciales, de dinamización económica o similares en las que concurra un interés público relevante.

Rivera ha explicado que quieren "facilitar la celebración de iniciativas que aporten vida a nuestras calles, generen actividad económica y amplíen la oferta cultural, comercial y de ocio del municipio".

La modificación también reorganiza las normas de gestión de la tasa y simplifica algunos procedimientos. Uno de los ejemplos es la tasa por vados. Hasta ahora, el ciudadano debía autoliquidar la tasa al presentar la solicitud de licencia, aunque esta pudiera concederse meses después.

Con la nueva regulación, será el Ayuntamiento quien practique la liquidación una vez concedida la licencia, de modo que cobrará únicamente el periodo que corresponda y evitará solicitudes de devolución de ingresos.