El Ayuntamiento insiste en que la obra del Paseo de Almería "ha terminado" y ahora solo se actúa en "pequeños retoques"

Plaza del Educador tras las obras de peatonalización del Paseo de Almería este martes. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez (PP), ha insistido este martes que la obra de remodelación y peatonalización del Paseo de Almería "se ha terminado" de forma que solo se actúa en "pequeños retoques" en materia de accesibilidad y ornato.

"Desde que se termina la obra hasta que se recepciona la obra, hay un plazo en el que la empresa puede seguir haciendo estos pequeños trabajos de ultimación, de última hora", ha recalcado la edil a preguntas de los periodistas a la hora de asegurar que la actuación "se ha cumplido en plazo".

El Ayuntamiento prorrogó por segunda vez el plazo de obras hasta el pasado 30 de septiembre, si bien aún hay algunas "cuadrillas" que trabajan en espacios que acaban de ser abiertos al tránsito con la retirada del vallado, como la conocida Plaza del Educador, donde se ha registrado una caída peatonal.

Sobre este extremo, la concejal ha advertido que se trata de un tramo en el que están "todavía interviniendo". "Sería prudente que cuando la gente ve obras o ve algún vallado, pues no pase, porque estamos todavía terminando", ha dicho para asegurar que existen otros recorridos "disuasorios".

"Sería conveniente que hasta que no se terminaran estas pequeñas correcciones que estamos haciendo, pues que la gente si pasa, que no debería de pasar, fuera prudente", ha añadido Sánchez, quien ha pedido a los viandantes evitar aquellos sitios donde se vea a "alguna cuadrilla de personas". "Lo prudente es no pasar, y si pasas, pues pasar con cuidado", ha recalcado.

En cuanto a los remates de la obra, la portavoz municipal ha apuntado algunos aspectos que faltan por definir, como la recolocación de la escultura del educador que rebautizaba popularmente la Plaza Juan Cassinello, cuyo nuevo emplazamiento sigue sin definirse.

De igual forma, se ha referido a la ubicación de nuevos quioscos que sustituirán a los anteriores en una "segunda fase" dentro del propio Paseo. "Volveremos a tener reuniones con los propietarios de los quioscos para ver la mejor ubicación, si se quedan donde están o si vuelven al Paseo", ha dicho.

Sánchez ha apuntado que el Ayuntamiento también volverá a sacar a licitación próximamente las obras de prolongación del Paseo de Almería desde la Plaza Circular hasta el Puerto de Almería después de que la actuación quedara desierta el pasado verano.