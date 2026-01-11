El Ayuntamiento de Pulpí (Almería) lamenta el fallecimiento de un vecino durante la carrera solidaria de la Geoda

Imagen publicada por el Ayuntamiento de Pulpí en Facebook. - AYUNTAMIENTO DE PULPÍ

PULPÍ (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Pulpí (Almería) ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de un vecino del municipio en la mañana de este domingo, 11 de enero, durante la celebración de la carrera solidaria de la Geoda de Pulpí.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en un mensaje difundido a través de su perfil de Facebook, se ha suspendido la prueba "en señal de respeto y duelo", así como todos los actos previstos a continuación del evento.

Asimismo, se ha decretado un día de luto oficial en el municipio de Pulpí y, durante el periodo de luto oficial, todas las banderas del Consistorio permanecerán izadas a media asta.

La Administración local ha trasladado el "más sentido pésame" a su familia, amistades y al C.D. MTB y Trail Pulpí, así como a toda la comunidad deportiva de Pulpí, "profundamente consternada por esta pérdida".