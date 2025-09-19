El Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería) afronta multas e indemnizaciones de 840.000 euros por aguas residuales

VÉLEZ-RUBIO (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería) va a tener que afrontar el pago de más de 840.000 euros en multas e indemnizaciones a raíz de los vertido de aguas residuales sin depurar que se arroja a las ramblas de las cuencas de la Confederación Hidrográfica del Segura.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez, ha constatado la recepción mediante el Ministerio de Presidencia del acuerdo que emana del Consejo de Ministros en el que, a propuesta del órgano a través del Ministerio para la Transición Ecológica, se da cuenta de dichas sanciones que "serán recurridas en recurso de reposición y luego, si es preciso, ante el Tribunal Supremo".

El primer edil velezano ha detallado que la sanción deriva de una acumulación de actas de infracción que se vieron suspendidas a raíz del procedimiento penal abierto contra él y uno de sus concejales por un presunto delito medioambiental debido a estos vertidos, del cual resultó absuelto en julio de 2024.

En concreto, se contempla una sanción global por daños al dominio público hidráulico de 341.799,96 euros a partir de los informes de valoración de daños elaborados por el Área de Calidad de las Aguas de la CHS, a la que se suma una multa de 500.000,01 euros por una infracción administrativa de carácter muy grave. La resolución tendrían en cuenta las más de 20 actas de inspección y análisis de muestras recogidas entre 2017 y 2024.

Si bien el Ayuntamiento ha señalado la falta de capacidad económica con la que cuenta para realizar las obras de una depuradora, que fue declarada de interés autonómico por la Junta de Andalucía en 2010, la Administración estima que la responsabilidad es municipal puesto que forma parte de sus competencias el saneamiento y la depuración.

El municipio de Vélez-Rubio carece de ningún tipo de depuradora desde el año 2012, cuando sus instalaciones y conducciones quedaron destruidas a partir de unas riadas, por lo que desde entonces arroja sus aguas fecales sin depurar a la rambla con el consiguiente impacto ecológico.

No obstante, la Junta de Andalucía ha sacado a licitación esta misma semana las obras para la construcción de una nueva estación depuradora con una inversión de 5.523.279,50 euros y un periodo de 22 meses de trabajos una vez queden adjudicados los mismos.

Aunque para la administración la falta de planificación o previsión no exime al Ayuntamiento de responsabilidad y considera que no puede excusarse de la no actuación de la Junta o de otra administración, una juez de Almería sí dictaminó que los responsables municipales no omitieron durante sus mandatos las acciones encaminadas a corregir un problema del que eran "conocedores" mediante continuas "quejas por escrito y de forma verbal" ante la Junta, encargada de realizar los trabajos.

IU RECLAMA UNA "RESPUESTA URGENTE"

Desde IU ha reclamado este viernes una respuesta "urgente y coordinada" por parte de las administraciones tras más de una década de vertidos que, según han observado, afectan al río Vélez y al embalse de Puentes.

Para la coordinadora provincial de IU Almería, María Jesús Amate, "hay una cuestión que no se puede obviar: los vecinos de Vélez Rubio llevan más de una década pagando en sus recibos el canon de mejora autonómico, un tributo finalista que se justifica como herramienta para financiar infraestructuras hidráulicas como las depuradoras".

Aunque la obra comprometida por la Junta "sigue sin ejecutarse", ha sido justo esta semana cuando la Administración andaluza ha sacado a licitación pública la ejecución de estos trabajos, para lo que se da un margen de casi dos años entre realización de obras y pruebas de verificación. No obstante, Amate ve preciso dar "soluciones provisionales mientras se construye la nueva infraestructura".

"Esto no es solo una anomalía técnica, es una injusticia política. Se ha cobrado por un servicio que no se presta, y ahora, además, se impone una importante sanción que también recaerá sobre los vecinos", ha manifestado.

RESIDUOS DE 7.000 HABITANTES

La depuradora municipal quedó fuera de servicio en 2012, tras las riadas de San Wenceslao, y desde entonces los residuos generados por los cerca de 7.000 habitantes del municipio se han vertido directamente a la rambla de Chirivel, que desemboca en el río Vélez y, más adelante, en el pantano de Puentes.

Según IU, existen informes técnicos que advierten de un "deterioro grave" en la calidad del agua, con filtraciones a acuíferos, proliferación de algas y pérdida de oxígeno, "lo que afecta tanto al ecosistema como a los usos agrícolas y ganaderos de la zona".

Las estaciones depuradoras proyectadas para Vélez Rubio, Vélez Blanco y María fueron anunciadas por la Junta en 2024. Aunque forman parte de un expediente conjunto, se trata de tres infraestructuras independientes, cada una con su propio presupuesto y plazo de ejecución.

En el caso de Vélez Rubio, la obra tiene una duración prevista de 21 meses. Si no hay retrasos en la adjudicación ni en la ejecución, la instalación podría estar operativa a principios de 2028.