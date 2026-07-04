El bailaor Manuel Daif protagoniza una nueva cita del ciclo 'Plazeando' en Almería

El bailaor Manuel Daif durante su actuación. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Careaga almeriense ha acogido el espectáculo del bailaor Manuel Daif dentro del ciclo Plazeando, organizado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, bajo la dirección artística de Jesús Fernández e incluido en la programación del Festival de Flamenco y Danza de Almería.

El concejal delegado del Área, Diego Cruz, ha felicitado a Manuel Daif y a todo su elenco por la actuación y ha destacado la buena respuesta del público a esta iniciativa. "Los almerienses y los turistas están respondiendo con grandes llenos a esta actividad programada por el Área en el marco del Festival de Flamenco y Danza de Almería, del que todavía nos quedan dos semanas de programación, especialmente con la semana grande que se celebrará del 14 al 19 de julio en la Plaza de la Constitución, con seis noches consecutivas de actuaciones", ha señalado.

Presentado por Luis García Yepes, el espectáculo contó con Antonio Heredia al cante, Álvaro Ruiz a la guitarra y Ana Alonso y Alba Segura a las palmas. El joven bailaor ofreció un recital en el que recorrió distintos palos del flamenco.

La actuación comenzó con un taranto, al que siguió una malagueña con abandolaos interpretada por Antonio Heredia, acompañado a la guitarra por Álvaro Ruiz. Posteriormente, Manuel Daif abordó una soleá, en uno de los momentos más íntimos del recital.

La velada continuó con unas bulerías al cante y un solo de guitarra por farruca, en el que Álvaro Ruiz exhibió su técnica interpretativa. Como cierre, el espectáculo incluyó unas cantiñas antes del tradicional fin de fiesta por bulerías, que reunió sobre el escenario a todos los artistas participantes.

A LA VENTA LAS ENTRADAS DEL RESTO DEL FESTIVAL

El ciclo Plazeando pondrá este sábado el broche final a su programación con la actuación de 'Los Chiquiticos de Almería', que tendrá lugar en la Plaza de San Roque a partir de las 21,30 horas. Como en el resto de los recitales del ciclo, la entrada será libre hasta completar el aforo.

El ciclo forma parte de la programación previa del Festival de Flamenco y Danza de Almería, que continuará durante las próximas semanas con espectáculos en distintos espacios de la ciudad. Las entradas para las actuaciones de pago pueden adquirirse tanto en la taquilla municipal del Teatro Apolo como a través de la web del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

El Festival de Flamenco y Danza de Almería cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial de Almería, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Indanza, Vera Import y Estrella de Levante.