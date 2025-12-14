La Banda Municipal de Almería dinamiza el Teatro Apolo y acerca la música sinfónica a públicos diversos

Concierto de la Banda Municipal de Almería en el Teatro Apolo. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Apolo volvió a latir en el mediodía de este domingo al compás de la Banda Municipal de Música de Almería, que "sigue dinamizando el centro de la ciudad con sus domingos musicales". Con entrada libre y el patio de butacas prácticamente lleno, la formación "demostró su capacidad para acercar la música sinfónica y popular a públicos diversos".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, bajo la batuta de su director titular, José Solá Palmer, la banda desplegó "un programa sugerente", construido a partir de miradas extranjeras sobre España y salpicado por un momento "especialmente esperado", el estreno absoluto de la 'Obertura para Banda Sinfónica' de Francisco José Pérez Cruz. La nueva obra, firmada por un músico muy vinculado a la propia banda y al panorama cultural almeriense, fue recibida "con atención y calidez por un público que reconoció el valor de apostar por la creación local dentro de una programación de calidad".

Así, el recorrido musical llevó al público por distintas visiones románticas y modernas de lo español, desde el "brillo orquestal" de Rimski-Korsakov y Glinka hasta la "elegancia francesa" de Chabrier y Massenet, sin olvidar "piezas más cercanas al repertorio contemporáneo", todo ello interpretado con el talento y cercanía, en ese equilibrio que caracteriza a la Banda Municipal mediante el "rigor artístico sin perder el contacto directo con los almerienses".

Tras una introducción de su director, José Solá, que explicó el contexto y la creatividad musical de cada obra, el concierto "volvió a evidenciar la función social de la Banda Municipal de Música de Almería como herramienta de difusión cultural". Sus actuaciones gratuitas, en espacios céntricos como el Apolo, no solo facilitan el acceso a la música clásica y popular, sino que también "generan movimiento, encuentro y vida cultural en el centro de la ciudad".

Tras la cita de este domingo la Banda Municipal de Música de Almería cerrará 2025 con su tradicional Concierto Extraordinario de Navidad que será el martes, 23 de diciembre, a las 20,30 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, también con entrada libre hasta completar aforo. En esta ocasión se titula 'La Navidad, un tiempo de cuentos en familia' y para ello contarán con la colaboración del Coro Infantil Vocla, dirigido por Román Berceló, y con el actor Jesús Herrera como narrador.