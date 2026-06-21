Bendodo critica el "engaño" de Sánchez sobre presentar PGE y cree que las generales serán según "el calendario judicial"

Archivo - El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo (Fotografía de Archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

ADRA (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha advertido este domingo del nuevo "engaño" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la presentación de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se ha mostrado convencido de que la fecha de las elecciones generales vendrá determinada por el "calendario judicial" que afecta al PSOE.

Bendodo se ha pronunciado así en un acto, junto a la coordinadora nacional de Agricultura del PP, Carmen Crespo, con afiliados y simpatizantes del partido en Adra (Almería), donde se ha referido al hecho de que Sánchez haya dejado abierta la posibilidad de adelantar elecciones generales en caso de que no consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

"Sánchez ha dicho que va a convocar las elecciones y estaría bueno que nos las convocara, y las puede convocar en cualquier momento", ha indicado Elías Bendodo, para quien el PP tiene que estar "preparado", apuntando que, por ejemplo, en menos de un año se celebrarán las elecciones municipales.

"Yo pido que mantengamos el motor encendido, porque puede haber un adelanto electoral, porque eso lo decide el calendario judicial, no lo decide el presidente del Gobierno", ha indicado Bendodo, para quien estamos en uno "de los momentos más críticos de la historia de nuestro país", con un ejecutivo nacional "que no existe, que no está, y que está intervenido por la corrupción".

Para Bendodo, parecía "imposible superar ese nivel de corrupción de los ERE" en Andalucía y, sin embargo, "el sanchismo ha superado ampliamente la corrupción del PSOE en Andalucía".

"Esto no es un caso aislado, sino que hay 15 causas judiciales abiertas", ha indicado Bendodo, apuntado que hay "90 imputados" y se ha referido al delito "de contrabando de joyas" por parte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Ha denunciado el "ataque del Gobierno y del sanchismo a jueces, fiscales y periodistas".

"No hay un país en la Unión Europea con este enjambre de corrupción que rodea al Gobierno, al PSOE y a sus familias; están en el banquillo o a la puerta de ser condenados la mujer (de Sánchez), el hermano, el fiscal general, las dos manos derechas en el partido, Ábalos y Cerdán, Koldo y la fontanera mayor", ha indicado el dirigente popular.

"Ninguno de ellos podría haber cometido los delitos que se le achacan si no existiera Pedro Sánchez; todo es por Pedro Sánchez, sin ninguna duda, es el gran cooperador necesario de todo eso", ha sentenciado, apuntando que además "el faro, el gurú y el muro de carga donde descansa el sanchismo" era Rodríguez Zapatero y ahora "se le ha caído ese muro de carga".

"Pedro Sánchez dice que va a convocar elecciones y que va a presentar los presupuestos a final de año, como si nos hiciera un favor, y que si no presenta los presupuestos, no aprueba los presupuestos, convoca elecciones. Llevamos tres años sin presupuestos, ¿quién va a creer que los va a presentar ahora?", según ha planteado.

En su opinión, Pedro Sánchez "nos va a engañar igualmente" porque lleva "incumpliendo" la Constitución tres años en lo que respecta a la presentación de los PGE.