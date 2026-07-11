Bolaños reivindica la "cooperación institucional" ante el incendio de Almería sin "cuestionar" el no envío de 'Es-Alert'

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios en Turre (Almería). - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

TURRE (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reivindicado este sábado la "cooperación institucional" como dinámica a seguir frente al incendio forestal declarado este pasado jueves en Los Gallardos (Almería), y no ha entrado a "cuestionar" que desde la administración autonómica se optara por no enviar mensajes de la aplicación 'Es-Alert' para avisar a población afectada por este fuego.

Acompañado de la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, el ministro se ha desplazado este sábado al Puesto de Mando Avanzado que por este incendio se ha instalado en la localidad de Turre (Almería), donde ha atendido a los medios también junto al consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

Un par de horas antes, el también vicepresidente primero de la Junta había atendido a los medios en el mismo puesto de mando avanzado, y ha defendido que no se usó en este caso la aplicación 'Es-Alert' siguiendo "criterios técnicos" y al entender que su uso podría haber perjudicado más que beneficiado a la población afectada por este incendio, ya que no a toda la ciudadanía había que trasladarle el mismo mensaje sobre cómo actuar ante las llamas.

El ministro de Presidencia ha defendido también, a preguntas de los periodistas sobre su opinión respecto a que no se usara dicha aplicación en este caso, que "son decisiones que se adoptan desde criterios técnicos", y él no tiene "una opinión que pueda ni desautorizar esa decisión, ni siquiera cuestionarla".

Dicho esto, el ministro ha defendido que "no es el momento ahora de que entremos en esas dinámicas" de críticas políticas, sino que "es el momento de la cooperación institucional", de que "todas las instituciones estemos de la mano, que los servidores públicos sepan que todos sus responsables políticos estamos trabajando codo con codo".

"Por tanto, con eso me quedo, con todas las administraciones públicas, tanto Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación Provincial, ayuntamientos afectados y de los alrededores, todas trabajando codo con codo para estabilizar cuanto antes este incendio", ha remachado Félix Bolaños.

El ministro ha concluido trasladando su esperanza en que la "ventana climática" que, según ha valorado, va a haber durante la mañana de este sábado, se pueda aprovechar en la lucha contra el incendio, del que ha garantizado que se va a "seguir dando información actualizada por parte de todos los responsables" desplazados al puesto de mando avanzado.