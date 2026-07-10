España 2 - 1 Bélgica | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

España 2 - 1 Bélgica: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de julio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

España ha ganado este miércoles por 2-1 a Bélgica en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA, en un encuentro disputado en el Los Angeles Stadium. La selección española dominó el partido con un 68% de posesión y 17 remates, frente a los 5 de su rival. Fabian Ruiz abrió el marcador en el minuto 30, pero Charles De Ketelaere igualó para los belgas en el 41. Mikel Merino, quien entró en la recta final del partido, anotó el gol decisivo en el minuto 88. Dani Olmo fue uno de los jugadores más activos en el ataque español, ayudando a su equipo a mantener la presión sobre la defensa belga durante gran parte del encuentro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA 2 - BÉLGICA 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (Pedri, min.55), Lamine Yamal, Dani Olmo (Mikel Merino, min.86), Alejandro Baena (Ferran Torres, min.55), Mikel Oyarzabal (Nico Williams, min.79).



BÉLGICA: Thibaut Courtois (Senne Lammens, min.71); Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper (Joaquin Seys, min.60); Hans Vanaken (Romelu Lukaku, min.60), Kevin De Bruyne (Alexis Saelemaekers, min.86), Nicolas Raskin, Leandro Trossard (Axel Witsel, min.60), Jeremy Doku, Charles De Ketelaere.



--GOLES.

1-0, min.30: Fabian Ruiz.

1-1, min.41: Charles De Ketelaere (Timothy Castagne) .

2-1, min.88: Mikel Merino.





--ÁRBITRO.

Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Jarred Gillett y Ivan Bebek. Amonestó a Pau Cubarsi (min.43), Aymeric Laporte (min.90+3), por parte de ESPAÑA. Amonestó a Kevin De Bruyne (min.85), Axel Witsel (min.90+5), por parte de BÉLGICA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Los Angeles Stadium (70,492 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística España Bélgica Goles 2 1 Remates Fuera 4 1 Remates 17 5 Pases Totales 665 314 Corners 5 1 Faltas 13 18 Posesión 68% 32% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 133 71 Ataques Peligrosos 85 25 Centros 18 10 Saques de Banda 22 15 Saques de Portería 4 13 Tratamientos 0 3 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 19 16 Paradas 1 6 Contra Golpes 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/07/2026 World Cup Final Stage Spain 2-1 Belgium









-Últimos Resultados de España.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/07/2026 World Cup Final Stage Spain 2-1 Belgium 06/07/2026 World Cup Final Stage Portugal 0-1 Spain 02/07/2026 World Cup Final Stage Spain 3-0 Austria 27/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 0-1 Spain 21/06/2026 World Cup Grp. H Spain 4-0 Saudi Arabia









-Últimos Resultados de Bélgica.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/07/2026 World Cup Final Stage Spain 2-1 Belgium 07/07/2026 World Cup Final Stage USA 1-4 Belgium 01/07/2026 World Cup Final Stage Belgium 3-2 Senegal 27/06/2026 World Cup Grp. G New Zealand 1-5 Belgium 21/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 0-0 Iran









-Próximos partidos de España.

