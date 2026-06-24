Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una nave en la calle Ámbar de Almería

ALMERÍA, 24 (EUROPA PRESS)

Efectivos de Bomberos intervienen en un incendio declarado a las 17,00 horas de este miércoles, 24 de junio, en una nave abandonada situada en la calle Ámbar de Almería.

Según han precisado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, la sala coordinadora ha activado a dotaciones de Bomberos, mientras que la Policía Local emitió el aviso de la emergencia.

En concreto, este incendio urbano que se sitúa en zonas próximas a las obras del soterramiento del tren se debe al incendio de un colchón en una de las estancias de una nave abandonada.

Por otra parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha añadido que no se encuentran "personas en el interior" y que "no hay afectados" en esta emergencia.