Bonnie Tyler actuará en el recinto de conciertos de Almería el próximo 27 de agosto ante unas 2.000 personas

ALMERÍA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante galesa Bonnie Tyler actuará en el recinto de conciertos de Almería el próximo 27 de agosto ante unos 2.000 espectadores en el marco de su gira internacional que la llevará a visitar varios puntos del país a lo largo de este verano durante el tour en España.

La organización ha dispuesto ya la venta de entradas a través de la web www.giglon.com con una oferta promocional para las primeras 500 localidades a un precio de 25 euros, aunque también existe una entrada VIP especial, con un precio de 150 euros, que incluye barra libre, degustación de productos de la tierra y una foto firmada por Bonnie Tyler, según ha indicado el Ayuntamiento de Almería en una nota.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha presentado este espectáculo acompañado por los representantes de la cantante en España, Manuel Fernández, director de Prodinter, y Manuel Moreno, management nacional de la artista.

Si bien el aforo inicial es de 2.000 personas, que permanecerán sentadas y al aire libre en el recinto, la organización estima que se podría ampliar la capacidad "si cuando se acerque la fecha la situación sanitaria continúa mejorando".

Bonnie Tyler interpretará los éxitos más conocidos de su repertorio, como los míticos 'Total eclipse of the heart', 'It's a heartache', 'Holding out for a hero', 'Lost in France', 'More than a lover' o 'Bitterblue', además de temas de su último álbum, 'The best is yet to come', lanzado este mismo año y con el que demuestra que "sigue en pleno estado de forma e, incluso, alguna canción inédita".

Cruz ha asegurado que "hablar de Bonnie Tyler es hablar de una de las mejores voces femeninas de la historia del rock y necesita muy poca presentación. Ha logrado el éxito en las listas de éxitos en todo el mundo. Es reconocida por su distintiva voz ronca y una larga lista de singles de éxito y en su nuevo disco le da un enfoque contemporáneo a los sonidos y estilos del pop rock de los 80. Es un auténtico lujo y estoy convencido que tanto Almería, como el resto de turistas que nos acompañen esos días no dejarán pasar la oportunidad de ver a una leyenda viva del rock como ella".

Por su parte, Manuel Moreno, management nacional de Bonnie Tyler, ha explicado que "se encuentra en un fantástico estado de forma porque es una persona que se cuida y cuya vida es el escenario y el directo", de modo que ya fechas cerradas para todo 2022. "Vendrá con toda la banda y estoy seguro de que será un concierto espectacular", ha dicho.