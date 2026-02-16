La borrasca 'Oriana' deja daños en unas 200 hectáreas de invernadero de El Ejido (Almería), 50 de ellas destruidas

Daños en la cubierta de un invernadero de El Ejido (Almería) tras el paso de la borrasca 'Oriana'. - COAG

EL EJIDO (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) y la organización agraria COAG han cifrado en 200 las hectáreas de cultivo que han quedado dañadas, y de ellas unas 50 destruidas, tras el paso de la borrasca 'Oriana', que ha provocado desperfectos en estructuras invernadas y cubiertas de plástico.

El concejal ejidense de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Mena, han recorrido este lunes algunas de las explotaciones agrarias afectadas el pasado sábado por el temporal.

Según sus cifras, alrededor de 200 hectáreas han sufrido daños de diversa consideración debido a las fuertes rachas de viento, que incluso dieron lugar "a episodios de pequeños tornados". De ellas, unas 150 hectáreas se han visto afectadas por la pérdida del plástico de cubierta en cultivos de pimiento, lo que ha generado "graves pérdidas".

A ellas se suman otras 50 hectáreas aproximadamente que han sufrido daños de diversa consideración en la estructura. El Consistorio asegura que esta incidencia "va a dejar de nuevo importantes pérdidas económicas en un sector que ya está haciendo frente a una campaña compleja, en la que la elevada incidencia de plagas como la del Thrips Parvispinus, araña roja o pulgón han generado tanto la pérdida de cultivos como destacadas mermas en la producción".

Asimismo, el temporal ha afectado también a diversas empresas de la industria auxiliar, principalmente semilleros en un momento en el que se empieza a preparar la campaña de primavera, basada en la producción de melón y sandía especialmente.

Por su parte, el secretario provincial de COAG Almería, Andrés Góngora, ha asegurado que el temporal "ha golpeado con fuerza a los invernaderos de la provincia", mucho de los cuales han "quedado destrozados" y obligarán a los empresarios agrícolas a "partir de cero" para afrontar la reconstrucción.

AYUDAS Y PLANES DE MODERNIZACIÓN

Así, ha pedido a la Junta que agilice "lo máximo que sea posible" la evaluación técnica de los daños y la activación de "dos vías de actuación urgentes" basadas en "ayudas directas de emergencia" para recuperar la capacidad productiva y en un nuevo plan de modernización a medio plazo.

Por su parte, el Ayuntamiento ha recordado que el Pleno aprobó el pasado 21 de diciembre la petición al Gobierno de España de medidas excepcionales de rebaja fiscal en la renta de 2026 por la afección de 'trips del tabaco', que ha provocado hasta ahora la destrucción de 300 hectáreas de pimiento por daños.

Según COAG, la ganadería, el sector del cereal y los frutos secos de secano también enfrentan una situación "crítica". En el caso del cereal, las inundaciones previas y el viento "han imposibilitado la siembra, dando por perdida la cosecha en amplias zonas de la provincia".

La organización ha hecho un llamamiento a todos los agricultores y ganaderos afectados para que tramiten a la mayor brevedad su informe de daños a través los medios disponibles, Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) o las sedes de la propia organización. Esta recopilación de datos "es imprescindible para agilizar la gestión de las ayudas y garantizar la continuidad de la actividad".