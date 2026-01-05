La Cabalgata de Reyes de El Ejido (Almería) se traslada a la Nave Ejidomar ante la previsión de lluvia

Reunión del dispositivo municipal para reorganizar la Cabalgata de Reyes de El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha tomado la decisión de trasladar la tradicional Cabalgata de Reyes a la Nave Ejidomar y reconvertirla en estática, ante la previsión de lluvia que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para toda la jornada de este lunes.

De esta manera, la Nave Ejidomar abrirá sus puertas desde las 17,00 hasta las 20,00 horas a un "mundo de color, magia e ilusión", en el que tendrán cabida todos los elementos de la Cabalgata tradicional, "pero ganando en cercanía con todo el público".

Esta decisión, según ha informado el Consistorio en una nota, se ha adoptado tras analizar la situación actual y las posibilidades existentes, en una reunión en la que han participado el alcalde, Francisco Góngora; la edil de Cultura, Elena Gómez; y el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, junto a técnicos del área de Cultura.

Las carrozas infantiles crearán un círculo en todo el perímetro interior de la nave, mientras que en la zona central se distribuirán los pasacalles y las tres bandas de música del municipio, "alegrando con sus espectaculares puestas en escena", mientras que sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, recibirán a los pequeños sobre un escenario, desde donde entregarán caramelos a todos los asistentes infantiles.

A las espaldas de los Reyes Magos se ubicará el tradicional Belén Viviente, organizado por la asociación cultural La Tirana, y a los lados de Melchor, Gaspar y Baltasar se ubicarán sus Tronos Reales y sus camellos.

"La tarde del 5 de enero siempre ha sido uno de los momentos más mágicos en nuestro municipio gracias a la Cabalgata de Reyes", ha señalado el regidor ejidense, quien ha incidido en que "es un momento que todos los pequeños esperan durante todo el año y que teníamos que lograr mantener pese a que las condiciones meteorológicas este año estén siendo adversas".

Es por ello que, como ha precisado Góngora, "con el objetivo de mantener esa ilusión y que los niños puedan seguir disfrutando de la llegada de los Reyes Magos con seguridad, hemos trabajado intensamente para buscar una alternativa que, además, creemos que nos va a permitir que este año los puedan ver y disfrutar de una forma más cercana".

En este punto, el alcalde ha destacado que se van a entregar pulseras para evitar que los niños con algún tipo de discapacidad tengan que realizar esperas y dispongan de preferencia para poder ser recibidos por los Reyes Magos. Las pulseras se pueden recoger en el Auditorio de El Ejido.

El primer edil también ha señalado que se permitirá el aparcamiento a lo largo de toda la avenida Nicolás Salmerón, Paseo de las Mimosas y en el aparcamiento junto al Nexa Fit. Asimismo, habrá un amplio dispositivo de Policía Local para controlar el tráfico, además de guiar y ayudar en materia de aparcamiento a la ciudadanía.

Por otra parte, las Cabalgatas de Reyes previstas en todos los núcleos urbanos también se modificarán para garantizar su desarrollo. Así, en San Agustín será el Centro Polivalente donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los pequeños a partir de las 16,00 horas. En Almerimar, la comitiva saldrá a las 16,00 horas desde la Torre del Puerto hasta llegar al Centro de la Tercera Edad, donde recibirán a los pequeños.

En Las Norias, la Cabalgata Estática se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples a partir de las 17,00 horas, mientras que en Matagorda, también desde las 17,00 horas, se ubicará en el Centro de Usos Múltiples, donde se llevará a cabo una entrega de regalos.

Por su parte, en Santa María del Águila la Cabalgata se traslada a la Nave Cultural, mientras que en Tarambana los Reyes Magos recibirán a los pequeños en el Centro de Usos Múltiples, y en Pampanico, desde las 19,00 horas, estarán en la Nave de Usos Múltiples.