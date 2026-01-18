La Junta de Andalucía incentiva con más de 1,37 millones de euros el crecimiento industrial de J. Cirera en Almería

La visita a la empresa de prefabricados J. Cirera. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALHAMA (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañada por el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, así como Industria, Energía y Minas, Guillermo Casquet, de la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, y del alcalde de Alhama de Almería, Cristóbal Rodríguez, han visitado la empresa prefabricados J. Cirera, beneficiaria de una ayuda de 1.374.842,75 euros concedida a través de la Agencia Andalucía Trade, en el marco de los incentivos para el desarrollo industrial, dirigidos a proyectos de crecimiento y mejora de la competitividad empresarial.

Según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota, durante la visita, la delegada del Gobierno ha señalado que "para la Junta de Andalucía es fundamental apoyar a las industrias ubicadas en municipios del interior, ya que estas inversiones contribuyen de manera directa a la creación y mantenimiento de empleo y ayudan a fijar población, luchando contra la despoblación de la mano de la industria".

La ayuda concedida se enmarca en un proyecto de inversión global de 2.864.255,72 euros, del que el Gobierno andaluz incentiva aproximadamente el 48 por ciento, con el objetivo de "impulsar el crecimiento de la actividad productiva de la empresa y reforzar su capacidad industrial".

Así, la actuación ha contemplado "una importante inversión" en naves e instalaciones industriales, así como en equipos de producción y maquinaria, "incluyendo la ampliación y modernización de espacios de fabricación, la incorporación de nueva maquinaria para procesos productivos, sistemas de hormigonado, maquinaria de ferralla, instalaciones eléctricas y equipamientos auxiliares".

En suma, este proyecto permitirá "mejorar la eficiencia de los procesos productivos, diversificar la actividad y reforzar la competitividad de la empresa en el mercado, contribuyendo al fortalecimiento del tejido industrial del interior de la provincia".

De esta forma, Martín ha concluido destacando que "este tipo de apoyos reflejan el compromiso del Gobierno andaluz con un desarrollo industrial equilibrado, que genere oportunidades económicas y laborales en todo el territorio".

Por su parte el alcalde de Alhama de Almería, Cristóbal Rodríguez, ha subrayado que para esta localidad "es motivo de satisfacción comprobar cómo las empresas de nuestro municipio, como Cirera, continúan apostando por crecer, modernizarse e innovar desde aquí".

Asimismo, Rodríguez ha apuntado que el respaldo de la Junta de Andalucía a través de esta "importante ayuda" supone un "impulso decisivo" y "un reconocimiento al esfuerzo y a la visión de futuro de nuestro tejido empresarial, permitiendo que Alhama avance, se consolide y refuerce su papel como municipio referente en la industria almeriense".