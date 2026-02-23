Cae una red que cobraba hasta 1.200 euros por empadronamientos falsos a inmigrantes en el Poniente

Agentes de la Policía Nacional de Almería. - POLICÍA NACIONAL

EL EJIDO (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha desarticulado en El Ejido y en Vícar (Almería) un grupo criminal asentado en el Poniente almeriense que se dedicaba a facilitar empadronamientos ficticios a ciudadanos extranjeros en situación irregular a cambio de sumas de hasta 1.200 euros con la finalidad de que estos pudieran obtener o renovar de forma ilícita sus autorizaciones de residencia.

La operación 'Furia' se ha saldado con la detención de siete personas tras la investigación iniciada por el Grupo de Investigación de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Ejido el pasado mes de diciembre a partir de la denuncia del propietario de una vivienda en Vícar, quien manifestó que en su inmueble figuraban empadronadas dos personas "sin su consentimiento" y, además, "nunca habían residido en el domicilio".

Según ha explicado la Comisaría en una nota, a raíz de estos hechos los agentes iniciaron una investigación que permitió destapar una operativa "perfectamente estructurada y coordinada" mediante un entramado que "captaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular a través de dos intermediarios".

Estos intermediarios ponían en contacto al interesado en el empadronamiento con un facilitador central, encargado de gestionar la documentación necesaria para simular la residencia en determinadas viviendas.

El principal investigado elaboraba contratos de arrendamiento, autorizaciones y otros documentos "utilizando plantillas idénticas en las que únicamente variaban los datos de arrendadores y arrendatarios", lo que a ojos de los investigadores evidencia un 'modus operandi' "reiterado y organizado".

Asimismo, asesoraba a los interesados e incluso los acompañaba a dependencias municipales para formalizar los trámites administrativos, sin que los extranjeros llegaran a residir realmente en las viviendas en cuestión.

Por cada gestión, los investigados percibían cantidades que oscilaban entre los 800 y los 1.200 euros. Durante la investigación se practicaron vigilancias 'in situ', tomas de declaraciones y reconocimientos fotográficos, en los que varios de los ciudadanos extranjeros implicados "reconocieron directamente los hechos y la participación del entramado".

Así, se ha arrestado a tres integrantes considerados "piezas clave" del grupo: uno de los supuestos captadores, el presuntos facilitador documental y un propietario de una vivienda. También se ha detenido a cuatro ciudadanos extranjeros que utilizaron los empadronamientos falsos para tramitar o renovar su permiso de residencia.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y las diligencias instruidas han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de El Ejido.

La operación ha contado con la colaboración de los Ayuntamientos de El Ejido y Vícar, la Tesorería General de la Seguridad Social --Unidad de Control y Prevención del Fraude-- y la Oficina de Extranjeros de Almería, cuya coordinación ha resultado "fundamental" para el esclarecimiento de los hechos.