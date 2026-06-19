La Caja de las Letras del Instituto Cervantes acogerá un legado del escritor exiliado Agustín Gómez Arcos

Archivo - Cartel de una exposición sobre Agustín Gómez Arcos. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibirá el próximo 24 de junio un legado en homenaje al escritor exiliado Agustín Gómez Arcos (Enix, Almería, 1933 - París, 1998).

Agustín Gómez Arcos fue el menor de siete hermanos de una familia republicana cuyo padre fue alcalde de Enix. Su labor de dramaturgo mereció en dos ocasiones el Premio Nacional Lope de Vega, pero la censura prohibió la representación de sus obras.

Debido a los constantes problemas con el franquismo, se exilió en Francia donde publicó 14 novelas en francés, y recibió numerosos premios literarios. Condecorado con la Orden de las Artes y las Letras francesas con grado de caballero (1985) y de oficial (1995), su obra forma parte del programa educativo de los liceos franceses.

En el acto participarán la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero; el dramaturgo y director de escena Alberto Conejero; y el sobrino y custodio del legado del homenajeado, Antonio Gómez Delfa.

Además, asistirán como testigos la traductora Adoración Elvira Rodríguez; el editor de Cabaret Voltaire, Miguel Lázaro; el productor Paul Mateos Verdejo y la cineasta Laura Hojman. El evento, previsto a partir de las 12,30 horas, podrá seguirse en directo a través de la página web del Instituto Cervantes y de su canal de YouTube.