La cantaora María Sorroche protagoniza el martes 11 las 'Noches de Verano en El Toyo' en Almería

Cartel de 'Noches de Verano en El Toyo' en Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha señalado que la cantaora María Sorroche, protagonizará la nueva sesión de 'Noches de Verano en El Toyo' el próximo martes, 11 de agosto, a las 22,00 horas, en el Anfiteatro de la Plaza del Mar, con entrada libre hasta completar el aforo.

Según ha indicado en una nota de presa, con su espectáculo titulado 'Flamenco atemporal' ofrecerá un recorrido por algunas de sus composiciones, en una propuesta en "la que el respeto por la tradición convive con una mirada personal y contemporánea hacia el flamenco".

El Consistorio ha destacado que Sorroche representa "una de las voces jóvenes llamadas a seguir construyendo el futuro del flamenco almeriense". Nieta del gran cantaor José Sorroche, ha crecido vinculada a una forma de entender el flamenco desde el conocimiento de sus raíces, pero también desde la necesidad de encontrar una voz propia. "Su cante combina poderío, sensibilidad y una personalidad artística que se encuentra todavía en plena evolución", ha subrayado.

Junto a la cantaora almeriense estarán María Moreno 'La del Molinero', Celia Jiménez y Mar Tiago, completando el apartado de cante. La guitarra tendrá un protagonismo especial de la mano de Raúl Campos y José Santiago, mientras que Juan Fernández estará al frente de la percusión y Juan Santiago acompañará al piano. Durante el espectáculo, Sorroche interpretará sus propias composiciones.

La actuación forma parte de 'Noches de Verano en El Toyo', una programación estival que reúne durante nueve martes diferentes propuestas culturales y de ocio hasta el próximo 8 de septiembre. El ciclo está organizado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad y producido por Contraportada y Asiento VIP.

La programación arrancó el pasado 20 de julio y está llevando hasta El Toyo una propuesta pensada para disfrutar de las noches de verano al aire libre, con actividades dirigidas a diferentes públicos y con la música y la cultura como protagonistas.