Capitanía Marítima de Almería abrió 45 expedientes sancionadores a motos de agua en la provincia durante 2025

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ALMERÍA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Capitanía Marítima de Almería abrió durante el pasado año 2025 un total de 45 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con el uso y manejo de motos náuticas en la provincia.

Fuentes del órgano dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han trasladado a Europa Press que, a fecha actual, se han resuelto nueve de estos procedimientos, todos ellos con resolución sancionadora, mientras que los 36 restantes continúan pendientes de resolución.

Las sanciones ya resueltas han conllevado multas por un importe total de 42.500 euros, con cuantías de entre 2.000 y 7.000 euros, si bien desde Capitanía Marítima han apuntado que la media de este tipo de expedientes se sitúa en torno a los 5.000 euros.

Las principales infracciones que han dado lugar a la apertura de expedientes sancionadores están vinculadas a la navegación en zonas de baño balizadas, tanto con riesgo como sin riesgo para los bañistas, así como a la realización de maniobras temerarias o a la navegación a velocidad excesiva para las circunstancias de la zona.

Capitanía Marítima también ha situado entre las conductas sancionables la falta de titulación suficiente para el manejo de motos náuticas, la ausencia del seguro obligatorio de responsabilidad civil en vigor y la navegación durante la noche.

Los datos de 2025 sitúan la actividad sancionadora sobre este tipo de embarcaciones en niveles similares a los registrados en ejercicios anteriores. En 2023, Capitanía Marítima abrió 47 expedientes sancionadores en la provincia, de los que seis quedaron archivados, mientras que el resto se saldó con multas por un importe conjunto de 150.700 euros.

Aquel año, la mayor parte de las sanciones se concentró en la zona de Aguadulce, en Roquetas de Mar, especialmente en el entorno del puerto deportivo y de su bocana, donde se contabilizaron 20 sanciones. También se registraron expedientes en aguas de Cabo de Gata-Níjar, Almería, Roquetas de Mar, Adra y Balanegra.

La actividad de las motos náuticas ha estado en los últimos años en el foco del debate en el litoral almeriense, especialmente en el entorno de Cabo de Gata-Níjar, donde la Junta de Andalucía prohibió a finales del pasado año, con carácter permanente durante todo el año, su uso en la totalidad de la franja marítimo litoral protegida del parque natural.

La resolución, publicada en el BOJA el 9 de diciembre de 2025, vincula esta medida a la conservación de los hábitats marinos y litorales de interés prioritario y de las zonas de reserva integral.