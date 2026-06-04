Cáritas Almería acompañó a cerca de 8.000 personas en 2025 y ayudó a un centenar a encontrar empleo

La directora de Cáritas Diocesana de Almería, María Carmen Torres, y el delegado episcopal, Juan Antonio Plaza, durante la presentación de la Memoria de Actuaciones 2025. - CÁRITAS

ALMERÍA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Almería ha acompañado en 2025 a 7.826 personas beneficiarias, ha atendido directamente a 5.215 personas en situación de vulnerabilidad y ha facilitado la incorporación al mercado laboral de 104 personas a través de sus programas de inserción sociolaboral, según recoge la Memoria de Actuaciones 2025.

El documento, presentado por la entidad bajo el lema de la Campaña de Caridad 2026, 'Elige amar. Elige comunidad', recoge el trabajo desarrollado a lo largo de toda la provincia mediante distintos programas y proyectos, con una mirada integral orientada a "promover la dignidad de las personas, favorecer su autonomía y generar oportunidades de inclusión social".

Uno de los datos más relevantes del ejercicio corresponde al ámbito del empleo. Durante 2025, más de cien personas consiguieron incorporarse al mercado laboral gracias a los programas de inserción sociolaboral del Centro de Formación 'San Francisco de Asís' de Cáritas Almería.

Además, 328 personas participaron en itinerarios personalizados de acompañamiento laboral, se desarrollaron once acciones formativas y se firmaron 16 nuevos convenios de colaboración con empresas de la provincia, "reforzando las oportunidades de acceso al empleo para personas en situación de vulnerabilidad".

La atención a las personas en situación de sinhogarismo se mantuvo como una de las prioridades de la entidad, que acompañó a 448 personas sin hogar y a 165 personas en riesgo de exclusión social. En este ámbito, Cáritas ha destacado la labor del Centro de Día Mambré, Calor y Café, un espacio de acogida, encuentro y acompañamiento destinado a favorecer procesos de recuperación e inclusión social.

En materia de vivienda, Cáritas atendió a 72 personas y benefició a 283 mediante orientación, mediación y apoyo para prevenir situaciones de exclusión residencial y facilitar el acceso a una vivienda digna.

Asimismo, el programa de Formación para Migrantes acompañó a 386 personas y benefició a 400, con actuaciones de formación, orientación laboral y asesoramiento jurídico para favorecer la integración social y laboral de las personas migrantes.

La atención a la infancia, adolescencia y familias permitió acompañar a 270 personas y beneficiar a 464, mientras que el Programa Mujer atendió a 205 mujeres y 46 menores, con procesos de autonomía personal, apoyo emocional y acompañamiento integral, junto al trabajo desarrollado desde el Hogar Marta y María.

ECONOMATOS Y EMERGENCIAS

Los economatos solidarios de Almería y Huércal de Almería continuaron ofreciendo respuesta a necesidades básicas de alimentación e higiene, con 441 participantes atendidos y 1.232 personas beneficiarias. La entidad también mantuvo la atención a situaciones de emergencia, con 228 personas atendidas y 587 beneficiarias a través de ayudas dirigidas a cubrir necesidades urgentes.

A través de su Centro Logístico, Cáritas atendió a 478 personas mediante la canalización de la solidaridad de empresas, entidades y particulares. Por su parte, Cáritas Koopera Almería logró la incorporación al mercado laboral de 15 personas en situación de exclusión, mantuvo nueve puestos de inserción y gestionó cerca de mil toneladas de textil para su reutilización y reciclaje.

Toda esta labor ha sido posible, según la entidad, gracias a una red formada por 474 personas voluntarias, 579 personas socias, 212 donantes, 58 empresas colaboradoras, 16 entidades religiosas y 47 profesionales contratados.

La Memoria 2025 recoge que la acción social de Cáritas no solo presenta cifras y resultados, sino también una forma de entender la caridad como "cercanía, encuentro y compromiso con quienes más sufren".

El lema 'Elige amar. Elige comunidad' resume "una llamada a fortalecer vínculos, construir fraternidad y reconocer que nadie debería afrontar solo las dificultades de la vida".