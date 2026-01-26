Carlangas, Comandante Twin y Melifluo encabezan el cartel de la fiesta de bienvenida del Cooltural Fest Almería 2026

Cartel de la fiesta de bienvenida del Cooltural Fest Almería 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El festival almeriense Cooltural Fest 2026 ha desvelado el cartel de artistas que protagonizarán su tradicional fiesta de bienvenida, que se celebrará el jueves 20 de agosto en el Parque de las Almadrabillas, con entrada gratuita y la participación de Carlangas, Comandante Twin, Juanca & Pope Supersub Dj Set, Melifluo y Paula Mattheus.

La fiesta inaugural volverá a desarrollarse junto al Cable Inglés y con el mar Mediterráneo como telón de fondo, en la tarde y noche previa al inicio de los días principales del festival, que se extenderá hasta el 23 de agosto y coincidirá con el primer fin de semana de la Feria de Almería, según ha trasladado el Consistorio en una nota.

Esta cita se ha consolidado como uno de los "sellos de identidad" del festival, organizado por Crash Music junto al Área de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, como punto de encuentro para la comunidad de asistentes, los denominados 'coolters', antes de los conciertos del recinto principal.

La presentación del cartel de la fiesta de bienvenida llega tras el anuncio progresivo del cartel principal, que el pasado mes de diciembre se dio a conocer mediante un 'calendario de adviento' en el que se incorporaron, por orden cronológico, La Pegatina, Sidecars, Rigoberta Bandini, La Plazuela y Ana Torroja, a un programa en el que ya figuraban Hombres G, Rusowsky, Gara Durán, La Milagrosa, La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), Rata, Samuraï, Sexy Zebras y Ultraligera.

La selección de artistas para la jornada inaugural confirma "la variedad y un enfoque atrevido" que, según la organización, "está calando en el público", en línea con el espíritu de 'Music For All' que promueve la fundación del mismo nombre y que se resume en "compartir diversas miradas, diversas formas de vivirlo, todas válidas bajo el espíritu de Cooltural Fest".

En este sentido, el diseño del cartel y el arte visual de la edición de 2026 se inspiran en la diversidad de experiencias de asistentes y artistas, con distintas versiones que reflejan elementos como la playa, la feria, la gastronomía, el entorno urbano y los escenarios.

Cada nombre de artista será reinterpretado visualmente a través de sus siglas en braille, integradas en el diseño general y dispuestas en orden alfabético, con el objetivo de reforzar la idea de experiencia colectiva "sin importar el rango".

SOBRE LAS BANDAS DE LA FIESTA DE BIENVENIDA

El gallego Carlos Pereiro, conocido artísticamente como Carlangas, mantiene la actitud de "una banda de punk" pero "haciendo música de baile". Se trata de una impronta heredada de la banda con la que se dio a conocer, Novedades Carminha, y que ahora, como Carlangas, "lleva de forma gamberra y sin complejos a terrenos más urbanos y discotequeros", con una mezcla de resultado "explosivo y desenfadado".

Comandante Twin es una banda formada en 2017 que, con tres discos publicados, se ha consolidado como una de las agrupaciones emergentes con mayor proyección en la escena nacional y con una sólida base de seguidores, encaran en 2026 la etapa más ambiciosa de su carrera, ya que verá la luz su cuarto álbum de estudio, "un disco más maduro, con un sonido cuidado y elaborado, que promete marcar un punto de inflexión y una extensa gira por todo el país".

Juanca & Pope Supersub Dj Set es la fusión a los platos de dos de los componentes de los siempre queridos y añorados Supersubmarina que se ha convertido en "garantía de fiesta, buen rollo y éxitos para las noches de festival", con canciones hímnicas, muchas de ellas con refuerzo electrónico en la base rítmica, y conocimiento de la escena musical nacional e internacional al servicio de la "diversión catártica".

Melifluo es la banda que formaron en 2019 los hermanos Gómez Parrilla, Juan Carlos 'Juanca', batería, y Antonio 'Gómez', letrista, guitarrista y cantante, tras su andadura en anteriores bandas como Supersubmarina y Casasola.

Su música ha estado en permanente evolución desde sus inicios hasta llegar al sonido actual, un "poderoso" pop rock, con una base muy sólida y mucha presencia de voces y guitarras. Tras mostrar su crecimiento con el disco y gira de 'Voces Externas' en 2025, "en el presente año seguirán conectando con un público cada vez mayor".

Paula Mattheus, natural de Getxo, Vizcaya, ha conquistado al público con su mezcla de pop rock y letras sinceras, cargadas de vivencias y emociones que reflejan el corazón de una artista auténtica y cercana. Su música, "marcada por la honestidad, la ha consolidado como una de las figuras emergentes más prometedoras de los últimos años".

En 2025 y 2026 continúa con una gira extensa por numerosas ciudades de España, entre ellas dos fechas consecutivas en el Teatro Circo Price de Madrid, con las entradas agotadas con meses de antelación.