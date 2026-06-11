Carlos Pérez, mejor nota de la PAU en Almería, estudiará un doble grado en Granada con la vista puesta en la IA

Carlos Pérez Suárez, alumno del IES Murgi de El Ejido (Almería), que ha obtenido la mejor nota de la PAU en la provincia. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Carlos Pérez Suárez, alumno del IES Murgi, de El Ejido (Almería), ha logrado la nota más alta de la provincia en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), con una calificación final de 13,884 sobre 14, y ya mira hacia Granada, donde tiene previsto cursar el doble grado en Ingeniería Informática y en Matemáticas atraído por el campo de la inteligencia artificial (IA).

El estudiante ha explicado en declaraciones a Europa Press que la elección del doble grado responde a su interés por la ingeniería informática y, especialmente, por la IA, una rama que considera "muy interesante" y para la que cree que una formación matemática más amplia puede marcar la diferencia frente a cursar únicamente Ingeniería Informática.

"He preferido quedarme aquí cerca", ha señalado Carlos sobre su decisión de estudiar en la ciudad nazarí, donde también ha valorado el peso de la Universidad de Granada (UGR), a la que ha situado entre "las mejores que hay en Europa".

El futuro universitario ha reconocido que alcanzar la mejor nota de Almería "no es una cosa que te esperes", aunque sí tenía la sensación de que los exámenes le habían salido bien y confiaba en lograr "una buena nota". El momento de conocer los resultados ha sido "muy bonito" tras meses de trabajo.

"Tienes que mentalizarte de que tienes que trabajar desde el primer día", ha asegurado el estudiante, quien ha defendido que la preparación de la PAU "empieza en septiembre" y que "lo importante se hace en segundo de Bachillerato y no en las dos últimas semanas".

El alumno del IES Murgi ha explicado que la asignatura que más "guerra" le ha dado ha sido inglés, donde ha obtenido un nueve tras fallar una pregunta de verdadero o falso. "Ha sido bastante frustrante", ha admitido, aunque ha valorado que el resultado final "ha estado muy bien".

Carlos ha insistido en que la PAU no puede afrontarse solo con el esfuerzo de la recta final. A su juicio, la clave pasa por llegar a mayo con una "base sólida" y sin contenidos pendientes, ya que todo lo que se deja para el final obliga a "memorizar en mayo contenidos que deberían estar trabajados desde el inicio del curso".

Por eso, ha situado la constancia diaria como el elemento decisivo de su preparación. "La clave es ir trabajando todos los días y, una vez cerca de los exámenes, organizarte bien", ha resumido el estudiante ejidense.

ESTUDIO, CONSTANCIA Y DESCANSO

En cuanto a su método de estudio, el joven ha rechazado una fórmula única para todos los alumnos y ha defendido que cada estudiante debe aplicar "lo que le venga bien". En su caso, ha explicado que la memorización no le supone un problema, por lo que ha trabajado con apuntes, lectura, escritura y repasos centrados en las materias que llevaba peor.

En las asignaturas de ciencias, su preparación ha pasado por reforzar la parte práctica una vez asimilada la teoría. "Lo más importante es entender los conceptos y aplicarlos después con ejercicios", ha valorado.

El descanso también ha tenido su espacio durante el curso. Carlos ha explicado que estudia en el conservatorio, por lo que la música le ha permitido desconectar de la presión de la selectividad. "Viene muy bien", ha señalado sobre una actividad que le ha ayudado a despejar la cabeza de los exámenes.

Tras conocer los resultados, el alumno con la mejor nota de la PAU en Almería prevé dedicar los próximos días a descansar, hacer algún viaje con amigos y estar con su familia. También quiere "celebrar con ellos que es lo importante", después de un año marcado por la exigencia.

A quienes se examinen el próximo año, Carlos les traslada un mensaje de tranquilidad, pero también de constancia durante el curso. "Al final son seis exámenes en tres días", ha apuntado antes de subrayar que lo más importante es "la confianza con la que cada uno llegue a la prueba" y "todo lo que haya hecho durante el curso".