Carmen Crespo (PP) aboga por una nueva PAC "con menos burocracia" y pide un reforma para "ampliar" la cuota de pesca

ALMERÍA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y portavoz de Agricultura del Partido Popular (PP) en el Parlamento Europeo, Carmen Crespo, ha adelantado algunos de los asuntos que marcarán el inicio del nuevo curso político en la Eurocámara, que comenzará en septiembre. Entre ellos, ha destacado la aprobación de una nueva Política Agraria Común (PAC), para la que defiende una legislación "con menos burocracia y un acceso más directo a los recursos por parte de los agricultores", además de una reforma para la cuota de pesca en el Mediterráneo "que permita mantener, e incluso ampliar los días de actividad pesquera".

Crespo, que este sábado ha asistido en Almería a la conmemoración de Los Mártires de la Libertad, 'Los Coloraos', ha asegurado que está "muy pendiente" del arranque del periodo parlamentario europeo, en el que se debatirá una propuesta de PAC presentada por ella misma. En este sentido, ha subrayado que dicha propuesta "no tiene nada que ver con la planteada en el marco financiero plurianual", y ha criticado que este último contempla "una reducción significativa de los recursos destinados a la agricultura". "Nosotros defendemos lo contrario: una PAC que llegue a los agricultores de forma más rápida, directa, con menos burocracia y con los recursos suficientes para que puedan seguir generando alimentos para el mundo", ha afirmado.

De igual forma, ha hecho hincapié en que "debemos ser muy conscientes de que la alimentación es un pilar fundamental para cualquier cuestión relacionada con la seguridad". En este sentido, ha expresado su desacuerdo con la reducción presupuestaria prevista en el marco financiero plurianual, y ha asegurado que "la delegación española en el Parlamento Europeo va a luchar durante este periodo de sesiones para que la PAC cuente con los recursos económicos que merecen los agricultores y ganaderos de toda Europa".

"AMPLIAR LOS DÍAS DE ACTIVIDAD PESQUERA"

En este contexto, Crespo también se ha referido a la reforma "fundamental" de la normativa sobre la cuota de pesca en el Mediterráneo. Así, ha destacado que "gracias a las medidas selectivas adoptadas, no se han reducido los días de pesca", y ha subrayado la necesidad de trabajar en las negociaciones, ya que las nuevas cuotas se establecerán en diciembre. "El objetivo es lograr una regulación que permita mantener, e incluso ampliar si los caladeros lo permiten, los días de actividad pesquera, fundamentales para garantizar la viabilidad económica del sector", ha afirmado.

Por otro lado, ha remarcado que desde el PP "defendemos que se asignen fondos específicos para el agua dentro del marco financiero plurianual, una cuestión especialmente relevante para Andalucía y, en particular, para Almería, donde los recursos hídricos son escasos y se necesitan con inversiones que deben contemplarse en dicho marco".

"EUROPA DEBE IMPLICARSE EN LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS"

La eurodiputada también se ha referido a los incendios ocurridos en España durante el verano, calificándolos como "una verdadera tragedia para el país", y ha trasladado su pésame a las familias afectadas. En este contexto, ha subrayado la necesidad de estar "mejor preparados para hacer frente al cambio climático y para combatir los incendios", destacando que "Europa también debe implicarse en esta tarea".

Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de "mejorar la coordinación entre países" y ha reclamado "más medios para el sistema RES-EU", solicitando que este servicio "se amplíe y refuerce para todos los Estados miembros con el fin de luchar de forma más eficaz contra los efectos del cambio climático".

De igual forma, Crespo ha expresado su "sorpresa" ante las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien afirmó que "el Ejército no podía incorporarse porque ya estaba actuando la Unidad Militar de Emergencias (UME) y no estaban preparados para ese tipo de labores". Al respecto, Crespo ha puntualizado que "en los incendios hay múltiples tareas, no solo las que se realizan en primera línea, junto al fuego, sino también en segunda línea, apoyando a la ciudadanía y desempeñando otras funciones igualmente necesarias".

En este sentido, ha criticado la actuación del Gobierno, asegurando que "fue un error no haber incorporado al Ejército desde el primer momento, ya que la situación lo requería, y no limitarse únicamente a la UME". "Los efectivos del Ejército estaban deseosos de colaborar, y así debía haberse hecho", ha añadido.

Por último, Crespo ha concluido afirmando que "España debe dar una mejor respuesta ante situaciones de incendios como la que se ha vivido, y apoyar con más decisión a las comunidades autónomas y ciudades afectadas". A su juicio, "han estado demasiado solas y no han recibido el respaldo necesario por parte del Gobierno de España, ante unos incendios tan relevantes que han sufrido muchas localidades de este país".