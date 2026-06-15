Casi un 39% de los universitarios andaluces se plantean abandonar sobre todo por ansiedad o estrés, según un estudio

Presentación en la UAL del primer estudio interuniversitario sobre conciliación y corresponsabilidad elaborado por las universidades de Almería, Córdoba y Pablo de Olavide. - UAL

ALMERÍA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 38,76 por ciento de universitarios andaluces se han planteado en alguna ocasión abandonar sus estudios, siendo el estrés o la ansiedad el principal motivo señalado por el 75,6 por ciento de entre quienes han contemplado esta posibilidad; un dato que sitúa el "bienestar emocional" del estudiantado como una "dimensión clave" para cualquier política universitaria de conciliación.

Así se desprende de las conclusiones alcanzadas a través del primer estudio interuniversitario sobre conciliación y corresponsabilidad en la comunidad universitaria andaluza elaborado por las universidades de Almería, Córdoba y Pablo de Olavide que ha sido presentado en la UAL.

A través de encuestas a 1.498 personas en los tres campus andaluces, el informe constata que la brecha de género en el reparto de los cuidados persiste en la universidad ya que, según sus cifras, las mujeres dedican una hora y media más al día que los hombres al cuidado de personas dependientes y sufren en mayor medida el impacto de la maternidad en sus carreras profesionales.

El estudio incorpora también la perspectiva del estudiantado, sentido en el que pone de relieve que las dificultades de conciliación no afectan únicamente al personal universitario. El 48,4 por ciento del alumnado considera que no puede compaginar adecuadamente sus estudios con el resto de sus responsabilidades.

Los cuestionarios se han dirigido tanto a alumnos como a Personal Docente e Investigador (PDI/PI) y a Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas) de los tres campus, junto con grupos de discusión y entrevistas semidirigidas a agentes clave.

El diseño coordinado y la aplicación simultánea en las tres universidades permiten, por primera vez en Andalucía, ofrecer una lectura comparada y transferible de la situación, identificando tanto los patrones comunes como las particularidades de cada institución.

BRECHA DE GÉNERO

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es la persistencia de la brecha de género en el reparto de las responsabilidades domésticas y de cuidado. En los tres campus, las mujeres del PDI/PI y del Ptgas dedican, en promedio, cinco horas y once minutos al cuidado de personas dependientes frente a las tres horas y 38 minutos de los varones. Asimismo, destinan 14 minutos más a las tareas del hogar.

Entre el estudiantado, las mujeres dedican más tiempo que los hombres tanto al estudio como a las tareas domésticas, mientras ellos disponen de mayor tiempo de ocio. Esta sobrecarga tiene consecuencias directas sobre las trayectorias profesionales femeninas.

Así, el 67 por ciento de las mujeres del PDI/PI considera que la maternidad o la paternidad ha perjudicado su carrera, frente al 47,9 por ciento de los hombres. Además, las mujeres renuncian en mayor medida a actividades académicas clave: el 77,4 por ciento ha rechazado estancias de investigación nacionales o internacionales (frente al 66,2 por ciento de los hombres) y el 52,9 por ciento ha renunciado a elaborar publicaciones científicas (frente al 34,2 por ciento).

El impacto es igualmente significativo en el colectivo Ptgas: el 50,8 por ciento de las mujeres Ptgas considera que la maternidad ha perjudicado su desarrollo profesional, frente al 32,3 por ciento de los hombres.

CULTURA DE LA 'HIPERDISPONBILIDAD'

El personal docente e investigador de las tres universidades muestra niveles "preocupantes" de "desbordamiento laboral". El 91,4 por ciento afirma llevarse trabajo a casa habitualmente, y solo el 23,3 por ciento logra desconectar al terminar la jornada.

El 74,5 por ciento considera que no existe un equilibrio adecuado entre sus responsabilidades docentes y el tiempo necesario para investigar. El agotamiento emocional afecta al 47,9 por ciento del total, con una brecha de género significativa: el 50,2 por ciento de las mujeres declara agotamiento frente al 43,8 por ciento de los hombres. El estrés o la ansiedad alcanzan al 91,6 por ciento del PDI/PI.

El informe busca sentar las bases para el diseño de los Planes de Conciliación y Corresponsabilidad de cada una de las tres universidades. Entre las medidas más valoradas por la comunidad universitaria figuran la flexibilidad horaria, el teletrabajo excepcional por cuidados, las ayudas de acción social y el apoyo a la salud mental.

El estudio identifica también los principales obstáculos: la escasa difusión de las medidas existentes, la cultura de presentismo, el temor a la estigmatización por solicitar permisos y la rigidez normativa.

La dimensión compartida y comparada del documento permite ver qué problemas son estructurales y atraviesan a las tres universidades, y también qué matices o necesidades específicas aparecen en cada campus.

UNA BASE PARA AVANZAR EN CONCILIACIÓN

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UAL, Maribel Ramírez, ha explicado que el informe "no es solo un diagnóstico, sino una base real para seguir avanzando en políticas de conciliación y corresponsabilidad dentro de la universidad".

Por su parte, la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Justicia Social de la Universidad de Córdoba, Sara Pinzi, ha destacado que la mayor parte de los problemas detectados son estructurales y comunes en las tres universidades, si bien es cierto que cada una tiene sus peculiaridades.

"Hay problemas que hay que abordar desde la política regional y nacional y del propio sistema universitario. Hemos también analizado buenas prácticas que se pueden replicar en las tres universidades. Notamos que hay demandas comunes entre el Personal Docente e Investigador, el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios y el estudiantado", ha indicado.

La delegada del rector para la Igualdad de Género de la Universidad Pablo de Olavide, Mónica Domínguez, ha indicado que "hemos percibido que lo estructural predomina de lo particular porque al final esto es una cuestión de género y queda muy patente en este estudio".

En cuanto a reivindicaciones específicas, Domínguez ha advertido problemas en la difusión de medidas que ya existen y no son conocidas así como la situación en la que hay mujeres que "muchas veces no piden los permisos por miedo al qué dirán".

Tras la finalización del acto, el informe completo ya se encuentra accesible para toda la ciudadanía y puede ser consultado de manera abierta a través de la página web de la Unidad de Igualdad.