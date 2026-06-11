El caso Mascarillas de Almería retoma este miércoles los interrogatorios con el exalcalde de Fines como investigado

Archivo - El exalcalde de Fines (Almería) Rodrigo Sánchez Simón a su salida de los juzgados de Almería tras su arresto en el marco del caso Mascarillas. - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las declaraciones de los investigados en el caso Mascarillas, que indaga sobre el supuesto desfalco de fondos públicos a través de contratos con la Diputación de Almería, se retoman este miércoles con la comparecencia prevista, entre otros, del exalcalde de Fines (Almería) Rodrigo Sánchez Simón, así como de su hijo; ambos ligados a empresas de la trama y, a su vez, parientes del exvicepresidente tercero de la institución provincial Óscar Liria.

La comparecencia del exregidor del PP ante el juez instructor José Manuel Rey Bellot está prevista a partir de las 9,30 horas en el marco de una jornada en la que también se encuentran citados para su interrogatorio de dos empresarios vinculados a las mercantiles Pulconal SL y OYC Servicios Urbanos, investigadas por adjudicaciones de contratos supuestamente fraudulentas a través de la Diputación y el mismo Ayuntamiento de Fines.

Los investigadores identificaron por primera vez al primo de Óscar Liria y a su tío, quien estuvo 22 años como alcalde Fines, en la primera fase de la investigación explotada en junio de 2021, cuando se detuvo al exvicepresidente y se practicó el registro de su vivienda, toda vez que se mantuvo bajo vigilancia otros inmuebles de sus familiares.

En este sentido, esa misma mañana del 15 de junio de 2021, tanto Rodrigo Sánchez Simón como su hijo fueron vistos por un agente de la UCO cuando abandonaban el domicilio el padre de Liria en Fines y cargaban en su coche una caja de cartón envuelta en una funda de almohada con 119.950 euros.

No obstante, ambos sospechosos fueron detenido nuevamente en noviembre del pasado año, en el marco de la segunda fase de la operación que también conllevó el arresto del expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y del exvicepresidente segundo Fernando Giménez, quien ya se encontraba bajo el foco de los investigadores.

Para la UCO existen indicios de que tanto el tío como el primo de Óscar Liria participaron de un "plan preconcebido" por el cual, mediante terceras personas, trataron de saquear fondos públicos de las instituciones, sentido en el que se les vincula con la adquisición y puesta en funcionamiento de la empresa OYC Servicios Urbanos.

Los indicios que obran en la instrucción apuntan a una "actividad ficticia y simulada" de OYC, ya que su verdadero propósito sería el desarrollo de "una actividad comercial centrada en la adjudicación de contratos públicos", para lo que Sánchez Simón se habría aprovechado de su cargo como alcalde.

Bajo esta premisa, la investigación policial se remonta a enero de 2016 con el nombramiento de Óscar Liria como diputado provincial de Fomento; un cargo que le daba margen para contratar obras y servicios y que, según la hipótesis de la Guardia Civil, le habría servido para obtener beneficios tanto para él como para su entorno personal y familiar.

Así, la mercantil OYC obtuvo contratos, algunos de ellos "fraudulentos", de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines por un importe de más de 1,12 millones de euros entre 2020 y 2024, aunque la investigación apunta que 'los Rodrigos' habrían control de la sociedad a través de terceros al menos desde 2017.

Junto con OYC, padre e hijo habrían administrado otras sociedades "de las que sí que ostentan la titularidad formal", como es Gesa Andalucía 2004 SL. Esto, según la UCO, les habría permitido canalizar los fondos y el patrimonio de aparente origen delictivo a través de relaciones comerciales y societarias a otras empresas.

Por su parte, el primo de Óscar Liria aparece vinculado no solo a estas sociedades sino también a Al Miraya Gestión, la cual habría permitido al exdiputado provincial de Fomento la adquisición de vehículos de alta gama con fondos públicos, uno de ellos dirigido como regalo a la pareja sentimental del también entonces vicepresidente.

El exalcalde de Fines comunicó su decisión de dimitir del cargo apenas unos días después de los arrestos que tuvieron lugar el 18 de noviembre del pasado año. Él mismo rechazó "de forma rotunda" las acusaciones que lo implican en la obtención de 'mordidas' en contratos públicos. "La verdad saldrá a la luz", apuntó en una misiva abierta a la ciudadanía.