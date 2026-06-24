El caso Mascarillas de Almería encara la ronda final de declaraciones que cierra el expresidente de la Diputación

Archivo - El expresidente de la Diputación Provincial de Almería Javier Aureliano García en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ronda de comparecencias de los investigados en el caso Mascarillas de Almería, que investiga supuesto contratos irregulares para el cobro de comisiones en el seno de la Diputación de Almería, entran en su recta final con las declaraciones, entre otros, del expresidente de institución provincial y del PP Javier Aureliano García, dos de sus hermanos también investigados, y el actual diputado provincial y alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, en su faceta de empresario junto a su esposa.

En concreto, se prevé la comparecencia este jueves, entre otros, del regidor tijoleño y su mujer, a quienes el instructor investiga por los contratos que las empresas Inversiones y Construcciones Tágilis y Constíjola han mantenido con la Diputación en una supuesta "connivencia" con el exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento Óscar Liria.

Los indicios de la UCO apuntan que el regidor 'popular', que dirige el área de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, habría participado en el "amaño" de contratos públicos y habría instrumentalizado otras sociedades y personas para propiciar la adjudicación fraudulenta de contratos en función de sus intereses.

Durante la sesión del jueves también se prevé la declaración del funcionario del Área de Obras Públicas que fue arrestado durante los registros practicados el pasado mes de noviembre, quien habría participado de la adjudicación de contratos en el marco de varios programas de reactivación económica ligados a los fondos de recuperación del covid-19.

Habrían sido, a juicio de los investigadores, precisamente esas adjudicaciones de contratos las que habrían reportado al Liria importantes sumas en comisiones que, más tarde, se habrían canalizado a otros cargos públicos de la misma corporación, entre ellos, al exvicepresidente segundo Fernando Giménez y al expresidente de la Diputación.

Por su parte, García volverá a comparecer en sede judicial el viernes, junto con sus hermanos y otros empresarios ligados a la trama, dentro de la causa principal por la que ya prestó declaración tras su arresto en noviembre investigado por delitos de blanqueo de capitales, malversación, fraude, prevaricación, cohecho y pertenencia a organización criminal.

MENSAJES BAJO SOSPECHA

En su primera comparecencia ante el instructor, se limitó a contestar a las preguntas de su letrado al que no pudo dar una respuesta concreta sobre los mensajes de WhatsApp con lenguaje odontológico sobre supuestas 'mordidas' que intercambió con los vicepresidentes Giménez y Liria.

Cabe recordar que, entre otros mensajes, García remitió el emoji de una muela a al grupo 'Naranjito', que tenía con los exdiputados investigados, apenas unos minutos después de firmar el decreto del 8 de abril de 2020 por el que contrataba por más de dos millones de euros material sanitario. Dicho contrato, según la UCO, tendría un sobrecoste del 42,27 por ciento.

El expresidente señaló la falta de contexto sobre este y otros mensajes en los que los implicados realizaban expresiones entendidas como necesidades monetarias como "me tengo que hacer una limpieza", "necesito empastarme dos o tres muelas", "tengo las muelas picadas" o "sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer"; por lo que, en ese momento, no podía dar mayor detalle o una explicación concreta a las llamativas conversaciones.

El entonces máximo representante de la institución provincial atribuyó la firma de miles de contratos a la cotidianeidad de su tarea, sentido en el que los mismos llegaban a su despacho tras haber superado los respectivos filtros y controles, sin que él participe de alguna u otra manera en las mesas de contratación por los que se otorgan.

No obstante, durante su intervención no hizo referencia al contrato de urgencia efectuado para la compra de mascarillas, guantes y equipos de protección individual del que, conforme se desprende las investigaciones recogidas en el sumario, se hizo un seguimiento específico por su cuantía e importancia en pleno inicio de la pandemia de covid-19.

USO DEL DINERO EN EFECTIVO

El expresidente de la Diputación también trató de esclarecer el uso que hacía del dinero en efectivo que manejaba junto con dos de sus hermanos, también investigados en la causa, ante los indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales advertido por el instructor.

García señaló el origen del efectivo en varios alquileres familiares heredados de sus padres, tanto de viviendas como de locales, en Balanegra, cuyos pagos se realizaban en mano por tradición de los inquilinos, aunque manifestó que dichos ingresos están declarados ante Hacienda. Según sus propios cálculos, de estos alquileres cobró entre 160.000 y 180.000 euros desde 2016 en adelante, con sus respectivas declaraciones de la renta.

Asimismo, especificó que era su hermana, por proximidad a los inmuebles, quien cobraba los alquileres y disponía los fondos en un "bote" común al que acudía cuando lo necesitaba, puesto que parte del dinero también era para reparaciones de las viviendas u otras necesidades. En la vivienda de su hermana se encontraron 7.620 euros dentro de una caja fuerte con un papel manuscrito con tinta roja en el que ponía 'Este dinero es de Javier Aureliano'.

Frente a las sospechas sostenidas por la UCO de que García hubiera empleado dinero irregular de origen desconocido para el pago de una vivienda en Almerimar, que los hermanos heredaron de sus padres y que él quiso adquirir abonando a ellos su parte, el investigado aseguró que los pagos se realizaban con el dinero que percibía en efectivo de los inquilinos, motivo por el que no quedaba reflejado en sus cuentas.

Según García, la hipoteca de dicha vivienda quedó a nombre de su hermana tras fallecer sus padres porque el banco no permitió subrogarla, si bien era él quien hacía frente a las cuotas mensuales y no su hermana pese a que fuera ella quien figurara oficialmente. También atribuyó a sus propios ahorros de los alquileres el dinero utilizado --unos 20.000 euros-- para la compra de una finca en Rodalquilar.