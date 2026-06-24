La Junta, sobre si teme que el 'caso Mascarillas' de Almería le afecte, subraya que "no teme a la Justicia"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España (PP-A), ha subrayado este miércoles que el Ejecutivo que preside Juanma Moreno "no teme a la justicia", y ello al hilo del conocido como 'caso Mascarillas' de Almería, que investiga supuesto contratos irregulares para el cobro de comisiones en el seno de la Diputación de Almería gobernada por el PP.

En los últimos días se están celebrando comparecencias de los investigados en sede judicial, y para el próximo viernes está citado el expresidente de institución provincial y del PP almeriense Javier Aureliano García.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno en funciones, Carolina España se ha pronunciado sobre este asunto en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre si en la Junta temen que este caso pudiera "salpicar de alguna manera a algún miembro" del Gobierno andaluz que se conforme tras las elecciones del pasado 17 de mayo.

"Nosotros no tememos a la justicia, todo lo contrario", ha respondido la consejera, que ha subrayado que desde el Gobierno andaluz trasladan "siempre" su "respeto y colaboración" a la Justicia.

VALORACIÓN DE LAS CONDENAS A ÁBALOS Y KOLDO GARCÍA

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas, la consejera portavoz se ha pronunciado sobre la sentencia del Tribunal Supremo, conocida este pasado lunes, que condena a 24 años de cárcel al que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por un caso de irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia de Covid-19, y a 19 años a quien fuera su asesor Koldo García.

La portavoz de la Junta ha tildado de "absolutamente bochornoso" y ha calificado de "escándalo lo que está ocurriendo en este país", y ha subrayado que se trata de "la mayor sentencia que ha habido" condenatoria "para un miembro del Gobierno" de España.

"Nosotros respetamos la Justicia, pero nos parece bochornoso", ha aseverado la consejera antes de opinar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene que dar la voz a los españoles, disolver las Cortes y convocar elecciones generales, como así le están pidiendo ya también miembros importantes de su partido, del PSOE", según ha añadido Carolina España antes de concluir lamentando que el actual Ejecutivo "no gobierna", sino que "sobrevive en medio de la corrupción, y eso no es bueno para España" y, por tanto, "tampoco para Andalucía", ha zanjado.