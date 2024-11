Cassandra Lyne publica 'El último de la lista. Los guardianes', una obra con "misterio, lealtad y magia"

ALMERÍA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cassandra Lyne se dirige a un público "abierto y amante del género de fantasía" con 'El último de la lista. Los guardianes', una obra en la que abre para los lectores "un mundo de misterio lleno de tensión, al tiempo que refleja la resiliencia de su protagonista".

El libro se centra en la vida de Ayla, una madre soltera que ha vivido experiencias traumáticas en su vida sin perder las ganas de seguir hacia delante, según ha indicado la editorial Círculo Rojo en una nota.

"Ella no se define como una víctima de sus circunstancias, sino como una mujer capacitada para transformar su dolor y sus problemas en aprendizajes y así, después catapultarse al mundo. El cómo lo hace es la parte que el lector tiene que descubrir", ha explicado la autora.

El sello de autoedición afirma que el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, "una mezcla entre 'Sexo en Nueva York', 'Harry Potter' y 'Embrujadas'. Quién haya visto alguna de esas sagas va a comprender que se va a encontrar con fantasmas, súper poderes y un grupo de cuatro amigas que se apoyan mutua e incondicionalmente entre ellas".

Así, ha destacado que "la apertura de la protagonista, su valentía y las aventuras que vive tratando de entender su don de bruja, mientras hace malabares con la vida cotidiana, e intenta conquistar al amor de su vida, podría ser, aunque no lo parezca, el relato de más de una persona en la vida real".

La publicación narra la historia de Ayla, una madre soltera "desbordada" la cual "acaba de descubrir que es bruja", de modo que heredar esos dones y que se activen de repente "no es fácil, especialmente cuando su día a día le exige que siga cumpliendo con sus tareas y obligaciones".

"Por si fuera poco, una gran misión ha venido a llamar a su puerta, trayendo grandes desafíos y poniendo a esta mamá contra las cuerdas de una realidad que ha perdido ya toda forma. Menos mal que unos seres de luz se han presentado, y sin avisar, para ayudarla y alumbrarla, pero únicamente parte del camino".

Cassandra Lyne se crió en Madrid, pero nació en Pensilvania (Estados Unidos) el 22 de enero de 1980. De madre española y padre afroamericano, es una apasionada de la comunicación, la escritura, las lecturas de tarot y la enseñanza.

A los 12 años escribió su primera novela para entretener a sus compañeros de clase, de modo que descubrió "el placer de escribir". A los 37 años escribió varios libros de crecimiento personal, entre ellos 'Levántate y anda'.

Sus experiencias con el mundo esotérico junto con otras aficiones afines la hicieron sumergirse en la creación de 'El último de la lista. Los guardianes' en la que "despliega su pasión por lo oculto, un mundo que, según ella, no porque no lo podamos ver, eso significa que no esté ahí".