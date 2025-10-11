El Castillo de Tabernas (Almería) encara su primera fase de recuperación y musealización

TABERNAS (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tabernas (Almería) ha iniciado el proceso de licitación de la primera fase del proyecto de recuperación y musealización del castillo, una actuación de "marcado carácter turístico" que cuenta con un presupuesto de 944.290 euros y un plazo de ejecución de nueve meses, destinada a consolidar las estructuras medievales, eliminar patologías y avanzar hacia su adecuación como espacio visitable.

El proyecto forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del componente 14, dedicado al plan de modernización y competitividad del sector turístico, y se financia con cargo a una subvención europea de 2,09 millones de euros concedida por la Secretaría de Estado de Turismo a través de los fondos NextGeneration UE.

Esta primera fase contempla la consolidación de lienzos y torreones, el cosido de grietas en los paramentos, la restauración de la puerta de acceso Este y la finalización de las excavaciones arqueológicas junto a la torre del homenaje, además de la limpieza del aljibe y la recuperación de los restos de viviendas extramuros. También se prevé la georreferenciación del recinto exterior del conjunto, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Actualmente, el castillo no se encuentra abierto al público como espacio visitable. El acceso solo puede realizarse a pie por un camino adoquinado que parte del casco urbano y cuenta con una barrera física que limita el paso de vehículos. La actuación que ahora se impulsa tiene precisamente como objetivo habilitar recorridos seguros y accesibles para que el monumento pueda abrirse a las visitas turísticas en el futuro.

Según recoge la memoria del proyecto, consultada por Europa Press, la intervención tiene como objetivo la conservación, mantenimiento, puesta en valor y rehabilitación del Castillo, "permitiendo con ello su uso turístico y cultural y haciendo que el monumento pueda ser accesible a los visitantes". Para ello se emplearán materiales tradicionales como cal, piedra y madera, en línea con los criterios de conservación preventiva establecidos por la Junta de Andalucía.

El plan incluye un seguimiento arqueológico permanente, con documentación fotográfica y levantamientos planimétricos, para documentar nuevos elementos, proteger los tramos existentes y garantizar la estabilidad y conservación del monumento.

De forma complementaria, se proyecta un recorrido museístico accesible para personas con movilidad reducida, mediante pasarelas de madera, pavimentos compactos, bordillos ecológicos y recursos digitales como audioguías, códigos QR o tours virtuales, que se desarrollarán en fases posteriores junto con la instalación de iluminación LED eficiente y un pabellón de aseos para visitantes.

El Castillo de Tabernas, que domina el valle del Andarax desde el cerro del mismo nombre, conserva 13 torreones y restos de un segundo recinto medieval. Las nuevas obras darán continuidad a los trabajos realizados en fases anteriores dentro del programa estatal '1,5% Cultural', centrados en la consolidación y protección de muros deteriorados.

La memoria recuerda que las primeras intervenciones en el castillo datan de 1979, cuando el Ministerio de Cultura promovió su restauración parcial. Desde entonces se han sucedido varios proyectos de consolidación y documentación arqueológica. El actual plan pretende culminar décadas de trabajos y busca facilitar el acceso y la visita al recinto "de forma social y culturalmente satisfactoria".