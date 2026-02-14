El CCA reparte la responsabilidad entre el Ayuntamiento de Almería y un ciclista que cayó por un bache en la carretera

Archivo - Palacio de Bibataubín de Granada, sede del Consejo Consultivo de Andalucía. - CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado que el Ayuntamiento de Almería deberá indemnizar, aunque solo en parte, a un ciclista que sufrió un accidente al introducir la rueda en un desperfecto del asfalto cuando circulaba en grupo por una carretera en octubre de 2022.

El órgano entiende que existe una "relación causal" entre el mal estado de la vía y la caída, pero fija una responsabilidad compartida al 50 por ciento entre la administración municipal y el propio accidentado.

El reclamante solicitaba 16.094 euros por los daños sufridos, si bien, aunque la propuesta municipal planteaba desestimar la reclamación, el Consejo considera que el daño es "efectivo, individualizado, económicamente evaluable, antijurídico e imputable a la Administración".

Según recoge el dictamen consultado por Europa Press, las dimensiones del bache acreditadas mediante fotografías resultaban "suficientes para provocar la pérdida de equilibrio de una bicicleta y la consiguiente caída".

La resolución pone el foco en que el accidentado circulaba en un pelotón de unos 20 ciclistas, circunstancia que, según el propio texto, "dificulta e incluso impide adoptar la vigilancia propia de quien circula en solitario".

No obstante, el Consejo subraya que el accidente no afectó al resto del grupo, que circulaba con mayor "diligencia o precaución", por lo que fija que la responsabilidad debe repartirse a partes iguales.

En cuanto a los daños materiales, el órgano consultivo rechaza el abono de un biofono --un dispositivo ciclista-- valorado en 1.912 euros al constar que la factura aportada está fechada en 2011, es decir, once años antes del accidente, circunstancia que considera "no admisible" en el marco de la reclamación.