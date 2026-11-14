CCOO exige ampliar de 18 a 47 los contratos de refuerzo en Correos en Almería para afrontar las elecciones generales

Archivo - Usuarios en una oficina de Correos en la provincia de Almería/Archivo - CORREOS - Archivo

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha exigido al Gobierno central una ampliación "inmediata y extraordinaria" de la contratación en la provincia de Almería hasta alcanzar los 47 efectivos de refuerzo y no los 18 autorizados.

El objetivo de esta reclamación, según ha indicado el sindicato en un comunicado, es garantizar el correcto desarrollo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ante el fuerte incremento de la actividad postal que generará el proceso electoral.

La organización sindical ha denunciado que la empresa pública llega a esta convocatoria electoral "francamente debilitada" debido a una política continuada de recortes que ha supuesto la pérdida de 117 puestos de trabajo en los últimos tres años en Almería.

Según CCOO, se trata del "mayor recorte de plantilla de los últimos 15 años" en la provincia, lo que ha mermado la capacidad operativa de oficinas, centros de tratamiento y unidades de reparto, cuyas plantillas ya soportan sobrecargas de trabajo.

El sindicato considera "claramente insuficientes" los 18 contratos de refuerzo existentes a fecha de hoy en Almería según sus estimaciones. Por ello, urge a elevar la contratación hasta los 47 efectivos demandados, con una distribución territorial ajustada a las necesidades de cada centro y una incorporación anticipada para asegurar la formación del personal.

Desde CCOO han advertido de que la presión sobre la plantilla de Correos será todavía mayor debido a que el proceso electoral coincidirá temporalmente con el Black Friday y el inicio de la campaña navideña, dos periodos que registran una especial intensidad en la actividad de paquetería.

A esto le suman la complejidad de la gestión electoral en una provincia donde el censo supera las 773.577 personas y en la que, durante las anteriores elecciones generales de julio de 2023, se registraron casi 24.000 solicitudes de voto por correo.

El sindicato ha recordado que las elecciones generales activan una compleja operación postal que incluye la remisión masiva de tarjetas censales del Instituto Nacional de Estadística (INE), notificaciones electorales, solicitudes de voto por correo, así como la entrega de documentación y la custodia de los votos emitidos. Todas estas operaciones están sometidas a plazos legales estrictos y a exigencias especiales de seguridad.

"No se puede recortar plantilla durante años, dejar las unidades bajo mínimos y pretender después que el personal resuelva una campaña electoral de esta magnitud a base de sobrecargas, prolongaciones de jornada y esfuerzos extraordinarios", han criticado desde la organización sindical.

Por este motivo, CCOO reclama que el refuerzo de personal abarque a toda la cadena postal --incluyendo oficinas, centros de tratamiento automatizado (CTA), centros logísticos y unidades de distribución--.

Asimismo, solicitan la cobertura íntegra de las ausencias, la ampliación de jornada para el personal a tiempo parcial que lo solicite voluntariamente y la aplicación de medidas organizativas que garanticen el cumplimiento de los plazos electorales sin deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Finalmente, el sindicato ha destacado la profesionalidad de los trabajadores de Correos, que históricamente ha garantizado la fiabilidad del voto por correo, pero ha advertido de que dicha profesionalidad "no puede utilizarse como sustituto de los recursos humanos y materiales" que la dirección de la empresa pública tiene la obligación de proporcionar.