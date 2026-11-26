Una trabajadora en una línea de manipulado de pepinos en Almería. - COEXPHAL

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales Coexphal, Ecohal y Asempal-Agricultura tienen previsto firmar este viernes el nuevo convenio colectivo del manipulado y envasado de frutas, hortalizas y flores de la provincia de Almería, que regula las condiciones laborales de más de 25.000 trabajadores, tras más de dos años y medio de negociaciones.

La firma tendrá lugar a las 10,30 horas en la sala del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), en la Delegación Territorial de Empleo en Almería, y contará con la presencia del delegado Amós García Hueso, según figura en la agenda institucional de la Junta de Andalucía.

El acto se ha convocado una semana después de que las partes alcanzaran, con la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), un preacuerdo sobre las condiciones salariales y económicas, último aspecto sobre el que discrepaban las organizaciones que integran la mesa de negociación.

Los sindicatos anunciaron el 20 de noviembre que trasladarían el contenido del preacuerdo a los delegados sindicales para su aprobación en asamblea como paso previo a la redacción definitiva del convenio, que tendrá una duración de cuatro años. Las nuevas condiciones económicas se aplicarán desde diciembre de 2026, aunque el convenio no entrará en vigor hasta su publicación oficial.

UGT y CCOO calificaron de "histórico" el preacuerdo alcanzado con la patronal, al considerar que permitirá "dignificar las condiciones laborales" de los trabajadores de uno de los principales sectores de la economía almeriense.

Por su parte, Coexphal destacó la capacidad de diálogo de las organizaciones empresariales y sindicales durante un proceso de negociación que consideró "especialmente complejo", al tiempo que agradeció la labor de mediación del CARL para acercar las posiciones de ambas partes.

La patronal también incidió en la importancia de dotar al sector de "estabilidad y seguridad jurídica" durante los próximos años, tanto para las empresas como para los trabajadores.