El Centro Municipal de Acogida de Almería habilita una sala extra para atender a personas sin hogar ante la ola de frío

Fachada del Centro Municipal de Acogida de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha habilitado de forma temporal una sala adicional en el Centro Municipal de Acogida para ofrecer cobijo principalmente en horario nocturno a personas sin hogar ante la bajada de temperaturas y los episodios de lluvia previstos durante estos días.

Así lo ha anunciado en un comunicado el concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud en Almería, Óscar Bleda, quien ha explicado que, durante esta semana, el centro contará con cerca de un centenar de plazas, tras la ampliación de unas diez más sobre las 87 plazas mixtas habituales.

Según ha detallado el edil, esta opción "se habilita cada vez que el Ayuntamiento tiene constancia de que van a descender las temperaturas bruscamente o se esperan lluvias en nuestra ciudad".

"Este recurso está disponible durante todo el invierno, pero en esta época se refuerza", ha añadido Bleda, quien ha destacado que "a pesar de que el Centro Municipal de Acogida se encuentra en obras, precisamente para su ampliación y mejora de la atención a los usuarios, desde el Ayuntamiento hemos apostado por reforzar las plazas disponibles durante estos días en los que las temperaturas alcanzan mínimos en nuestra ciudad".

Durante estos días, tanto la Unidad de Calle, "que está en constante contacto con este colectivo, como la Policía Local de Almería van a intensificar la labor informativa a las personas sin hogar para trasladarles que pueden hacer uso de este recurso para protegerse del frío".

Desde el Área de Integración Social han recordado que el uso de estas instalaciones municipales es "voluntario". Igualmente han precisado que, en la mayoría de los casos, "quienes acuden suelen abandonar el centro una vez que amanece o deja de llover".

El Centro Municipal de Acogida atiende situaciones cotidianas, ocasionales y de emergencia a las que se enfrentan personas sin hogar o grupo de personas que necesiten cubrir las prestaciones básicas, en diferentes servicios. El acceso está abierto a mayores de edad previa identificación.