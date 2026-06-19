Los Centros de la Mujer de Almería cierran el curso con una gala y un 95% de ocupación

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en el acto de clausura del curso 2025/2026 de los Centros Municipales de la Mujer de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Centros Municipales de la Mujer de Almería han clausurado el curso 2025/2026 con una gala en el Auditorio Municipal Maestro Padilla que ha reunido a alumnado, profesorado, familiares y público en general, en un año en el que estos espacios han ofertado 270 cursos y 3.200 plazas trimestrales, con una ocupación media del 95 por ciento.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada por la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha presidido el acto, que ha puesto el broche final a un curso "marcado por el aprendizaje, la convivencia y el crecimiento personal de miles de usuarias", según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota.

La gala ha comenzado con la entrega de premios del IV Concurso Fotográfico 'Carrera de la Mujer', que ha reconocido la obra 'La igualdad es nuestra meta', de María Piedad Gómez Hernández. El segundo puesto ha sido para 'Una meta todos juntos', de Juan José Muriana Jiménez, y el tercero, para 'Las chicas de oro', de Rocío Castelló Campos.

Vázquez ha destacado la labor de los Centros Municipales de la Mujer como espacios de encuentro, formación y apoyo para la ciudadanía. "Esta gala es mucho más que el final de un curso. Es la celebración de un año de esfuerzo, de convivencia, de aprendizaje y de experiencias compartidas", ha afirmado.

La regidora ha agradecido la implicación de usuarios, profesionales y del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, y ha reivindicado la igualdad como "un derecho vivo" y un elemento imprescindible para el progreso de Almería. En este sentido, ha subrayado que "cuando las mujeres avanzan en libertad y en oportunidades, toda la sociedad crece con ellas".

La alcaldesa ha recordado que los Centros Municipales de la Mujer cumplen este año 21 años de trayectoria y se han consolidado como uno de los principales recursos municipales para fomentar la participación, el bienestar y la igualdad.

Almería cuenta con tres centros de la mujer, situados en el centro, en la calle Terriza; en Cortijo Grande, en la calle Antonio Muñoz Zamora; y en Los Molinos, en la calle Instinción. En total, se ofertan trimestralmente 270 cursos de formación, talleres y actividad física, con 3.200 plazas. El centro de Terriza cuenta con 103 cursos y 1.184 plazas; el de Cortijo Grande, con 88 cursos y 1.170 plazas; y el de Los Molinos, con 79 cursos y 849 plazas.

LAS USUARIAS, PROTAGONISTAS

Las actividades más consolidadas son idiomas, informática y guitarra, a las que se suman cada año nuevas propuestas. Como novedades de este curso lectivo, se han incluido Uso de inteligencia artificial (IA), Diseño web inicial, Club de Lectura, Escritura Creativa, Arteterapia, Core-Gap, Cardio Boxing, Defensa Personal Femenina y Manejo del Estrés.

Además de las propuestas formativas y de ocio, estos espacios ofrecen atención psicológica, asesoramiento jurídico, programas de sensibilización en igualdad y prevención de la violencia de género, actividades culturales y medidas de conciliación familiar, como las áreas infantiles gratuitas.

También desarrollan iniciativas de carácter comunitario como el Banco del Tiempo, señalado por el Ayuntamiento como "ejemplo de colaboración y solidaridad vecinal".

Tras el acto institucional, las usuarias de los tres centros municipales han protagonizado las 14 actuaciones que han conformado la gala. El público ha asistido a una muestra de disciplinas trabajadas durante el curso, desde danza oriental, bailes latinos, tangos, pasodobles, bachata, flamenco y sevillanas hasta exhibiciones de taichí, interpretación en francés, actuaciones musicales del coro y guitarra y un desfile final.

Cada actuación ha recibido el aplauso del público, que ha reconocido el esfuerzo, la constancia y las horas de preparación de las usuarias durante todo el año. La gala ha concluido con una ovación colectiva y un "sentimiento compartido de satisfacción" por los logros alcanzados.

Los centros continuarán abiertos durante los meses de verano con una programación estival en el Centro de la Mujer de la calle Terriza durante lo que resta de junio, julio y agosto. El plazo de inscripción sigue abierto para quienes deseen participar en actividades de ejercicio físico, formación y desarrollo personal durante el verano.

El Ayuntamiento ha recordado que los centros de la mujer no son exclusivos para mujeres, ya que el número de hombres activos ha crecido en los últimos años y ha aumentado la oferta de actividades deportivas mixtas en las que también pueden participar. Asimismo, los hombres pueden matricularse, como es habitual, en todos los talleres, idiomas e informática.

Los trámites relativos a altas, matriculaciones, listas de espera y pago de las actividades de los Centros de la Mujer pueden realizarse a través de la web 'www.mujeralmeria.es'.