Un choque con dos heridos leves en la A-7 causa retenciones kilométricas en Aguadulce (Almería) sentido Murcia

ALMERÍA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos vehículos con dos heridos leves ha provocado retenciones kilométricas en la A-7 a la altura de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), sentido Murcia debido a que los coches implicados han quedado en mitad de la calzada.

Una portavoz del servicio unificado de emergencias 112 ha indicado a Europa Press que varios alertantes han avisado del choque por alcance de los dos vehículos sobre las 7,25 horas a la altura del kilómetro 799 y avisaban de posibles heridos.

Hasta el lugar se ha desplazado Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de Carreteras y efectivos del 061, que han atendido a dos varones de 47 y 50 años que han sido evacuados al centro de salud de Aguadulce para ser atendidos.

Los operarios trabajan para restaurar la fluidez del tráfico en la zona, donde los vehículos circulan por el arcén en este punto donde la circulación se ha visto restringida.