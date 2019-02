El ciclo de Música de Cámara de la OCAL de Almería agota entradas en su concierto en el Círculo Mercantil

Publicado 03/02/2019 15:48:35 CET

ALMERÍA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primero de los dos conciertos del ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) del programa 'Invierno Cultural' del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería ha agotado las entradas en la mañana de este domingo tras haber recibido más de un centenar de asistentes.

Según ha resaltado el Ayuntamiento de Almería en un comunicado, se ha colgado el cartel de 'no hay entradas' para disfrutar del cuarteto formado por Michael Thomas al violín, Clara García en la viola, Sergio Gómez en el violonchelo y Jacobo Díaz en el oboe, con un programa que ha incluido piezas de Beethoven ('Trio de Cuerda op. 9 n.3 en Sol Mayor), Mozart ('Six Metthamorphoses after Ovid') y Britten ('Cuarteto con Oboe K. 370').

Así, ha destacado que la excelente acústica y la belleza del espacio del salón confiere a estos clásicos una "sonoridad especial" que ha deleitado a los asistentes, quienes "han tomado buena nota" de la agenda de cara a las próximas semanas.

La siguiente cita con los 'Domingos de Cámara' con la OCAL será el 3 de marzo, de nuevo a las 12,00 horas, y el Círculo Mercantil, con Clara García con viola da braccio barroca y Anabel Sáez en clave, interpretando 'La Música de las Esferas'.

Además, la OCAL ofrecerá su gran concierto de temporada de Invierno el domingo 10 de marzo en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, bajo el título de 'Primavera romántica, concierto para cello y orquesta'. Será a las 19,30 horas, con Michael Thomas a la dirección y con la participación de Paloma Oliver como solista, con piezas de Edward Elgar y Tchaikovsky.