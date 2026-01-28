Cierran por mal tiempo las ITV y los centros de participación activa del Almanzora y Los Vélez

Archivo - Estación de ITV. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha decidido como medida preventiva para evitar desplazamientos innecesarios el cierre este miércoles de las ITV y de los centros de participación activa (CPA) de las comarcas del Almanzora y Los Vélez, en aviso rojo de la Aemet por vientos huracanados ante el paso de la borrasca 'Kristin'.

En concreto, según han precisado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, la entidad de Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa) ha cerrado las ITV de Albox, Vera y Vélez-Rubio, de modo que las citas de los usuarios para esta jornada será reubicadas tras contactar con los afectados.

De igual modo, desde la Delegación de Inclusión Social se ha decidido el cierre de los centros de participación activa de Huércal-Overa, Vélez-Rubio y Vera, mientras que se ha recomendado a los Centros de Día y a los centros de atención a personas con discapacidad en los que la Junta tiene plazas concertadas que se extremen las precauciones.

Los avisos naranjas y rojos por lluvias y viento que se darán prácticamente durante toda la jornada en Almería también han llevado a clausurar durante este miércoles el acceso al Castillo de Vélez-Blanco, el enclave arqueológico de Los Millares y al Conjunto Monumental de La Alcazaba, en la capital almeriense.

Las medidas preventivas se unen a la suspensión de la jornada escolar en 36 municipios de la provincia de Almería por el aviso rojo en las comarcas más afectadas, si bien se mantienen abiertos tanto los centro de salud como las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

No obstante, en el caso del SAE, se han suspendido las citas presenciales en los mismos municipios en los que se han cerrado las aulas, es decir, en Albánchez, Albox, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Benitagla, Cantoria, Cóbdar, Chercos, Chirivel, Fines, Huércal-Overa, Laroya, Líjar, Lubrín, Lúcar, Macael, María, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio y Zurgena.