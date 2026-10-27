Cinco asociaciones acusan a la Guardia Civil de "sacrificar su presencia" en Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

Las asociaciones profesionales Jucil, APC, Aegc, IGC y UniónGC ha acusado este martes a la Guardia Civil de haber "sacrificado su presencia" en Roquetas de Mar (Almería), donde la directora general del Cuerpo, Mercedes González, ha acudido ha explicar la "reorganización" de efectivos.

En un comunicado conjunto, las organizaciones ha criticado el "cese" de 180 agentes a partir del próximo 1 de diciembre, coincidiendo con la incorporación "de 210 policías nacionales prevista para el 15 de diciembre", con la implantación de este último cuerpo en el municipio.

"Esta decisión desaprovecha la oportunidad de reforzar la seguridad del municipio y evidencia una profunda falta de consideración hacia los agentes y sus familias", han apuntado las asociaciones ante el "desmantelamiento" de la unidad con la desaparición del puesto principal de Roquetas.

Según han explicado, los agentes cesarán en sus destinos el 1 de diciembre y permanecerán comisionados hasta el día 15. Después de la llegada de CNP a la localidad, "patrullarán localidades cercanas, a la espera de que se publiquen las vacantes".

Las asociaciones reprochan a la Guardia Civil la "falta de consideración" hacia sus propios agentes "sin importarle el futuro de 180 familias", lo que "refleja la desidia con la que se está abordando una decisión que afecta también al servicio de seguridad ciudadana".

Las organizaciones insisten en que la llegada de la Policía Nacional "no resolverá por sí sola las necesidades de seguridad de Roquetas de Mar", por lo que defienden que ambos cuerpos deberían "sumar fuerzas" con "un despliegue coordinado que permita aprovechar los recursos disponibles y la experiencia de los guardias civiles que conocen el municipio".

Las asociaciones consideran "especialmente grave" que se "prescinda del conocimiento del territorio, la experiencia operativa y la relación con los vecinos" que han desarrollado los guardias civiles destinados en Roquetas.

Así, han reclamado al Ministerio del Interior que explique "qué mejora efectiva aportará este despliegue y cómo se garantizará la continuidad del servicio durante la transición". Junto a ello, han criticado que la decisión "tampoco tiene en cuenta el arraigo de los afectados".

Para las asociaciones, la mejor solución "sería mantener la presencia del cuerpo en Roquetas, coordinarla con el despliegue de la Policía Nacional y ofrecer soluciones claras a los agentes afectados". "La seguridad de los vecinos y el futuro de quienes llevan años protegiéndolos merecen una planificación que esté a la altura", han reivindicado.

"UN DESALOJO EN NAVIDAD"

Por su parte, desde la AUGC han asegurado que la Dirección General de la Guardia Civil ha dejado a sus agentes "a los pies de los caballos" con un "desalojo en Navidad" ante el que exige que "ninguna familia sea trasladada" en dichas fechas y "con el curso escolar empezado".

"A más de 160 guardias civiles y a sus familias se les va a comunicar, en vísperas de Navidad, que deben abandonar el municipio en el que han construido su vida", han lamentado.

Para la AUGC, un municipio con más de 12.000 diligencias y más de 1.000 detenidos al año "va a tener menos agentes sobre el terreno el 2 de diciembre que el 30 de noviembre".

"Eso no es reforzar la seguridad ciudadana, es vaciarla y confiar en que nadie haga la resta", ha afeado la asociación, para quien el "cambio de uniforme no añade una sola patrulla a la calle".