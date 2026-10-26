Cinco detenidos en Almería acusados de sustraer 28.500 euros con transferencias fraudulentas tras robar un móvil

Archivo - Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 26 Oct. (EUROPA RPESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas acusadas de conformar un grupo criminal acusado de apropiarse de 28.500 euros tras efectuar hasta 24 transferencias bancarias de forma fraudulenta con documentación sustraída durante un robo en Roquetas de Mar (Almería).

La investigación desarrollada en el marco de la operación 'Noray' se inició el pasado mes de mayo cuando una persona denunció haber sido robado y agredido por varios individuos que le sorprendieron de madrugada cuando regresaba a su vivienda.

El afectado señaló que, durante el asalto, el fueron sustraídos varios efectos personales, entre ellos su teléfono móvil y documentación personal. Fruto de dicho robo, avisó de que se habían realizado 24 transferencias bancarias desde su cuenta por un importe total de 28.500 euros.

Los agentes pertenecientes al Puesto Principal de Roquetas de Mar (Almería), tras recoger los indicios necesarios y la manifestación de los testigos, lograron identificar a los miembros del grupo así como el destino del dinero sustraído.

En este sentido, se detuvo a los cinco sospechosos y se recuperó el dinero. Los investigados por robo con violencia, estafas informáticas y blanqueo de capitales han quedado a disposición de un juez de Roquetas de Mar (Almería).