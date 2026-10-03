Cinco heridos tras una colisión entre tres coches en la A-7 a la altura de Viator (Almería)

Archivo - Imagen de la A-7 a la altura de Huércal-Overa (Almería). - 112 ANDALUCÍA - Archivo

VIATOR (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

Una colisión entre tres vehículos registrada esta tarde en la A-7 en Viator (Almería) se ha saldado con cinco personas heridas y atendidas por los servicios sanitarios, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El accidente ha tenido lugar sobre las 16,40 horas de esta tarde cuando han chocado un camión, una furgoneta y un turismo a la altura del kilómetro 779, en sentido Almería, antes de la salida de Huércal de Almería. Uno de los vehículos volcó provocando el corte del carril izquierdo.

Tras atender la llamada de socorro en el 112, la sala coordinadora de emergencias dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de la Vía. Fuentes sanitarias han informado que a causa del siniestro han resultado heridos cinco hombres, cuatro de los cuales han sido derivados al Hospital Torrecárdenas para su atención médica.