Cinco personas resultan heridas tras colisionar dos turismos en El Ejido (Almería)

Archivo - Médica de 061 en una imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

Cinco personas han resultado heridas tras colisionar dos turismos en la tarde de este viernes en la carretera A-358, en el municipio almeriense de El Ejido.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, varios ciudadanos han llamado sobre las 16,00 horas, para informar de la colisión frontal de dos turismos en la carretera A-358, indicaban que en el accidente había varios heridos.

La sala coordinadora ha activado a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes sanitarias han confirmado que tres hombres (de 23, 31 y 62 años) y dos mujeres (de 30 y 53) han resultado heridos y han sido evacuados al Hospital de Poniente.