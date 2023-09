Círculo Rojo brilla en la gala de la X edición de los premios literarios que homenajean a sus autores

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo ha vivido este viernes su fiesta anual de las letras con la magia adicional de cumplir diez años reconociendo la valía de los autores que han confiado en el sello de autoedición.

El Auditorio de Roquetas de Mar (Almería) ha acogido la esperada gala de la X edición de los premios que ha reunido a más de 1.200 escritores de todas las partes del globo y ha atraído a caras reconocidas del cine, la televisión y las redes sociales, que han viralizado la gala con el hastag #PremiosCirculoRojo2023.

El evento, al que han asistido el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, se ha iniciado con la actuación musical de Jesús Martín, quien ha dado paso a una sucesión de imágenes evocando los mejores momentos de una década de ilusión y de trabajo.

"La ilusión está como el primer día, no ha tocado techo y queda mucha tela por cortar", ha trasladado antes de comenzar la gala el director del grupo editorial, Alberto Cerezuela.

En declaraciones a los medios, ha afirmado estar ante una noche de "sensaciones bonitas, pero encontradas, por un año complicado en lo personal" y ha destacado la "alegría" de poder volver a "rendir homenaje a nuestros escritores" y comprobar "que cada vez nos apoya más gente".

"¡Diez años ya, quien me lo iba a decir a mi!", ha exclamado con la vista puesta ya en los próximos diez años en los que, según ha afirmado, "queda pendiente la expansión internacional" con "cada vez más autores de fuera de España" y seguir "innovando en herramientas para la difusión de nuestros libros".

El actor Jesús Olmedo, gran amigo de la editorial, ha sido el encargado de conducir una noche en la que ha estado acompañado, con una gran complicidad, por la editora y periodista, Raquel Martínez, pero en la que los verdaderos protagonistas han sido no solo los autores nominados y, por supuesto, los galardonados, si no también todos los que han publicado con el sello de autoedición.

El primer autor en recoger su estatuilla de bronce ha sido Luis Miguel Paez Molina, quien se ha alzado con el premio de 'Poesía' por su poemario 'Cuaderno de Bitácora' frente a 'Sentires en claroscuro', de Benito Arroba Martín y 'El vuelo sin motor', de Fátima Rodríguez Checa.

Paez Molina, a quien han entregado el primero de los nueve galardones dotados con 2.000 euros los creadores de contenido José Sánchez, Nadia Jémez, Espe Workout y Borja Sanfélix, ha dado las gracias al sello "por la oportunidad" de alumbrar "mi hijo literario". "Habéis sido como un equipo médico", ha remarcado.

Los actores Álex Adrover y Patricia Montero han presentado a la ganadora en la categoría 'Romántica', Tamara Díaz Rodríguez, con 'El dilema de amarte'. En la pugna estaban 'Cipreses en el camino', de Manuela Navarro y Maria Caballero, con 'La gente está fatal'.

Caballero, visiblemente emocionada, ha trasladado al auditorio que fue encontrarse con la "familia" de Círculo Rojo la que hizo posible su anhelo. "Siempre he querido escribir y me sentí en familia cuando contacte con vosotros. La vida está repleta de instantes mágicos y este es uno", ha destacado.

Tras el interludio musical protagonizado por María Isabel con ecos su imperecedero 'Antes muerta que sencilla', la cantante junto al televisivo Jorge Pérez han dado a conocer al premiado en 'Infantil y Juvenil'.

De nuevo tres mujeres protagonistas y una galardonada; Fátima Guerra Doncel con su libro 'Mami, ¿Qué le pasa al abu?'. Las otras dos obras nominadas en la categoría eran 'La lumenhai y el espejo', de Rosa Pérez; y 'Zele, prisionera de una estrella', de Nina Dimitrova.

"¡Hemos ganado, papá!", ha dicho exultante la autora, quien se lo ha dedicado a él, Ángel Guerra García, protagonista de la "historia de amor" entre abuelo y nietos que recoge el libro y que ayuda a "dar visibilidad a la enfermedad monstruosa que es el Alzheimer".

En la categoría de 'Historia', y de la mano de los actores Octavi Pujades y Carla Nieto, la estatuilla ha sido para Enrique Segundo por su novela 'La Temerata, la leyenda de la Condesa del Caribe'. Junto a él, nominados, 'María de Molina. Cerca del fin', de Paloma Nogués Blasco y 'Perdido entre todas las historias', de Eduardo Gabín Martínez.

Con la voz entrecortada, ha expresado su "respeto y admiración" al director del sello de autoedición "por darnos voz a muchos escritores que, si no, no podríamos estar aquí". "Mi novela estuvo 16 años en el cajón y lo veía un sueño imposible", ha trasladado.

Para presentar la categoría de 'Vida', dos habituales y amigos de la editorial, el futbolista José Ortiz Bernal y el arbitro David Fernández Borbalán, han sido los elegidos junto a los periodistas Ángel Acién y Salva Moya. De sus manos ha recibido el galardón Alejandro Jiménez Martínez, coautor junto a su mujer fallecida Olga Guirado Pérez, por 'Polvo de Estrellas'. Los oros nominados eran 'Crea el hábito meraki en ti', de María Muñoz y 'Che, Sudaka', de Antonin Vabre Mingus.

Alejandro Jiménez ha destacado como 'Círculo Rojo' hace "magia, no solo con esta gala, sino también con los libros". "Me habéis ayudado muchísimo con estas cartas que me dejó ella", ha dicho.

La música a esta décima gala, la más emotiva, "esperanzadora" y personal para impulsores y protagonistas, también la ha puesto la voz de María Villalón.

Los actores Abraham Al Shein y Elena Furiase han presentado el sexto premio de la noche, 'Fantasía y Ciencia Ficción', que ha recaído en Irene Miranda y Andrés Ribada con 'Akari i-la amazona de la medialuna'. Junto a ellos estaban nominados 'Ninielkhrïs y el Pergamino del Dhärma', de Cristina Torres Testera y 'El príncipe heredero III. El señor del hielo', de C.A. Todorova.

"Somos un matrimonio literario", han explicado para añadir que el germen de una novela que "hace aprender a soñar" fue un audio de siete minutos. "Siempre seremos feministas, queer y antirracistas", han concluido.

Para el premio de 'Relatos' han subido al escenario la presentadora Beatriz Jarrín y la actriz Paula Prendes, quienes han dado el galardón a 'Hotel Dante. Distopía Vol. 3', de El Quinto Libro, que se ha alzado frente a los también nominados 'Renglones púrpura', de Manuel Sánchez Alfonso y 'Estrella de los mares', de Rocío Gallego.

Amigos y autores de un blog de literatura, se han definido ante el auditorio de la gala como "cuatro juntaletras" con un gran equipo detrás. No es su primera experiencia; es su tercera obra y han remarcado que siguen "un camino paralelo" al del sello de autoedición que "no ha dado un momento maravillo". "Que la magia de la literatura siga alumbrando nuestras vidas", han concluido.

Tras las risas a cargo del cómico Miguel Miguel, han cerrado el evento los premios en las categorías 'Misterio y suspense' y 'Ficción Contemporánea'

El actor Enrique Arce y la actriz Carol Rovira han entregado a Max Saif el galardón por el libro 'Máscaras', que se ha alzado sobre 'Rumbo al mañana. Parte II: la caída', de Íñigo Muruzábal y 'Rentero', de Jordi Valls Verdaguer; Máscaras, Max Saif.

"Nació como ensayo biográfico, pero derivó en dos obras que ha publicado Círculo Rojo", ha trasladado el autor, quien ha afirmado que es "sobre todo, un grito de salvación".

Para cerrar el evento, las actrices Nadia de Santiago y Lucía Caraballo han dado a Raul García Camacho el máximo reconocimiento en 'Ficcion y Contemporánea' por 'El secreto de Nisha'. Finalistas han sido 'Una vida entre tréboles', de Manuela Clemente Martos, y 'Tempest', de Pilar Salamanca.

"Lo dedico a mi hijo, porque todo lo que hago, lo hago por él. Desde bien pequeñito quise escribir y apareció Círculo Rojo y todo fue más sencillo", ha finalizado para dar las gracias a los lectores. "Nunca dejemos de leer".