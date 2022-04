Círculo Rojo lanza 'Thanam, Yael y el retorno de la verdad', una obra revelada sobre "un mundo al revés"

ALMERÍA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo ha publicado la quinta novela de Mari Cruz García Rodera y Orlando Delgado Sivelo, 'Thanam, Yael y el retorno de la verdad', una obra revelada que invita a tomar conciencia de que vivimos en un mundo al revés.

Ambos autores acercan a los lectores a conocer otras realidades a través de esta "sorprendente obra, urgiéndolos a reflexionar lo que estamos haciendo con el planeta", según ha indicado la editorial en un comunicado.

'Thanam, Yael y el retorno de la verdad' es un libro de gran interés para aquellos que quieran conocer otros mundos y en el que van encontrar "muchas puertas para abrir a otros mundos siderales".

En este libro, Thanam y Yael te invitan a compartir sus propias experiencias, una auténtica revelación. Es la leyenda de leyendas en la que te cuentan su viaje sorprendente a través de los tiempos y te muestran mundos diversos; acompañados por seres que van más allá de nuestra Tierra, alcanzando otros universos.

Los autores señalan que ha llegado el momento de "poner conciencia a la vulnerabilidad humana del mundo al revés".

"Esta obra está creada, no solamente para los humanos, sino que, además, está escrita para seres de otras dimensiones, y, aunque tú no los veas, no significa que no existan; ellos te ven a ti. Nada de lo que piensas, dices y haces, se lo lleva el viento. La ignorancia nos trae a mal traer", añaden.

La obra pretende sumergir al lector en una trama en la que interviene "muy poco de lo conocido y mucho de lo desconocido, en una sorprendente aventura que te transmitirá su mayor cualidad: son visiones reales, algo que se sale del orden establecido".

"Recorriendo estas páginas, Thanam te introduce en el Libro de la Verdad para que conozcas las posibilidades del ser humano, la esencia de su grandeza y sus miedos ancestrales. Te enseña a desenmascarar la sombra del pasado que reclama tu atención", remarcan.

Los autores concluyen invitando "a disfrutar, querido lector, amada lectora, conociendo, a través de este ejemplar misterioso, un núcleo de verdades que enriquecerá tu existencia y tal vez te hallarás tú también en ese mundo, adquiriendo perlas repletas de enseñanzas en la expansión de tu ser, logrando beneficios para tu salud mental, emocional y física".

Mari Cruz García Rodera, nacida en Folgoso de la Ribera (León), es gelotóloga y naturópata. Fundadora de la profesión de la risoterapia. Creadora de la primera escuela a nivel mundial de gelotología. Lleva 27 años dedicada a la enseñanza para crear maestros de la risoterapia, del poder de la risa.

Ha realizado numerosas intervenciones, entrevistas y programas en diversos medios de comunicación escritos y audiovisuales, nacionales e internacionales. Cantautora de los Siete Tonos.

Ha escrito los libros El Poder de la Risa, 2003; M&T Cómo beneficiarse del Poder de la Risa, 2007; Gran Libro de la Risoterapia. El Poder de la Risa, 2015; y Thanam y el Libro de la Vida, 2019. Thanam, Yael y el Retorno de la Verdad, 2021, es su quinto libro.

Orlando Delgado Silvelo es técnico especialista en instalaciones y aparatos eléctricos. Investigador del comportamiento humano y la búsqueda de la verdad. Conoció el poder de la risa y la sanación a través de Mari Cruz García Rodera. Desde entonces, colabora con ella en

risoterapia y dinámica de grupos. Caballero honorífico de la Orden de los Dragones.

En 2019, comenzó su andadura como escritor con Thanam y el Libro de la Vida. Thanam, Yael y el retorno de la Verdad, 2021, es su segundo libro.