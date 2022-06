Círculo Rojo publica el poemario 'Donde nos lleve el destino' sobre el amor cuando no es correspondido

ALMERÍA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado 'Donde nos lleve el destino', un poemario que trata la realidad más íntima del amor cuando no es correspondido.

Jesús Hernández Arnela destaca de su obra la sinceridad y naturalidad con la que se expresa en cada una de las cartas.

El autor madrileño dedica su obra al amor no correspondido. "De mi libro destacaría la sinceridad y naturaleza con la que me expreso en cada una de las cartas, sinceramente lo que intento conseguir es que el lector se sienta identificado en cada una de ellas y se traslade a su edad adolescente recordando ese amor", explica.

Según señala el sello de autoedición, el lector va a encontrar una "singular prosa epistolar monofónica" que describe un amor imposible que causa un sufrimiento inmenso, "pero del que no hay asomo de arrepentimiento; al contrario, es un amor no correspondido lleno de agradecimiento al rememorar lo bonito que ha vivido, y optimista por la idea de poder vivir en otra vida lo que en esta no ha podido".

"El amor no siempre nos trata como merecemos, sobre todo cuando el ser amado es un amor imposible al que uno quiere con el corazón desbordado y por el que uno es capaz de desvanecerse en beneficio del otro. Amar sin ser correspondido (o amar a alguien que ya no está, o amar a quien no siente gratitud por el amor que recibe) produce un sufrimiento infinito que a veces se diluye por el deleite que se siente en la entrega", apunta

En esta línea, el autor destaca que es precisamente eso, "esa mezcla del desgarro por amor y del goce de amar lo que trasciende a lo largo de las 42 cartas que componen este libro".

"En ellas, el autor se desnuda poco a poco en cada palabra y nos relata sin reservas ni disimulos un episodio de amor teñido de un final inesperado. A través de su proceso emocional, vamos descubriendo que existen formas diferentes de querer: desde la entrega incondicional inicial hasta la rendición pacífica cuando ya no se es correspondido, siempre desde la gratitud por lo vivido y en la confianza de que algún día, quizá en otra vida, el universo volverá a anudar a esas dos personas con un hilo rojo irrompible hasta la muerte", subraya Círculo Rojo.

En un comunicado, advierte de que el libro "que tienes entre las manos, el Epistolario de Jesús Hernández Arnela, va mucho más allá del género discursivo epistolar tradicional: no son solo cartas amatorias al uso, más bien su autor se ayuda de ellas para entender y dar coherencia al amor imposible que siente".

"Si hubiera un ser ideal por el que sentirse amado, sin duda sería uno como el autor de este libro. Alguien para quien el amor es el centro de todas las cosas y que experimenta la entrega a los demás con la misma necesidad con que respira. Cuando amamos con la intensidad con que Jesús es capaz de amar, lo único que puede faltarnos es la persona amada porque estando con ella lo tenemos todo, y más allá de ella nada importa. Cuando alguien nos ama como Jesús es capaz de amar, no hay nada que pueda faltarnos, porque nos lo da todo", traslada.

Jesús Hernández Arnela nace en Madrid el 14 de abril de 1979. Es el mayor de tres hermanos de una familia trabajadora, humilde y respetuosa. De familia materna extremeña de Valencia de Alcántara (Cáceres) y paterna de Villalbilla (Madrid).

Desde bien joven, empieza a trabajar en una empresa familiar junto a su padre; sin embargo, por motivos personales, debe dejar los estudios en segundo de bachillerato.

A Jesús, desde pequeño, le ha gustado escribir, pero es desde 2019 cuando comenzó a expresar lo que siente por medio de la escritura y empieza a plasmar sus versos en papel.

En el último año, su progresión ha sido continua, llegando a expresar lo que lleva dentro del corazón de forma más intensa.

Después de escribir Simplemente ella y Caminando entre los ángeles, se embarca en un nuevo proyecto que se sale desde lo más profundo de su corazón.

Donde el destino nos lleve es un conjunto de cuarenta y dos cartas de amor a un amor imposible que jamás se pudo consagrar, algo que el autor ha escrito desde lo más profundo de su ser. Cada palabra escrita en todo el libro lleva grabada un pedacito de él porque cada segundo invertido en escribirla tiene un pedacito de su corazón.

Aquel que tiene dentro, lo más inmenso del universo, el hilo rojo que une a dos personas para la eternidad.

Vicepresidente de la Asociación Nacional Verso Abierto, secretario de la Asociación Océanos de Tinta y responsable cultural de 28810.es - diario de Villalbilla, locutor de radio en Radiocreactividad, conductor de los espacios culturales La Pluma de Belle Arti y Destinos Turista en el Mundo para HPTV Internacional-Apem México.