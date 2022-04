Círculo Rojo revalida su liderazgo en autoediciónasistiendo por sexto año consecutivo a la Feria de Sant Jordi

ALMERÍA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La editorial Círculo Rojo ha vuelto a demostrar su fortaleza dentro de la autoedición volviendo por sexto año consecutivo al evento literario por excelencia de Barcelona, Sant Jordi; con más de 150 autores que firmaron ejemplares en los diferentes expositores que la editorial tenía repartidos por la ciudad, especialmente en tres: Muntaner 43, Diputación 229 y en el festival Magic Internacional.

En los más de 14 años de historia de Círculo Rojo, la editorial de autoedición que más libros pública en España y Europa, ha acompañado a más de 1.000 autores a esta feria de renombre internacional, aunque algunos como Fran López Castillo, autor superventas de este sello, describen esta edición como "la mejor firma" de sus vidas, debido al gran cariño que recibieron por parte de sus seguidores.

"Solo puedo decir que en mitad de ese día lluvioso y frío, pude sentir el calor de mis lectores. Una lectora me regaló una botella de cava y dos chicas me regalaron dos rosas, algo que me hizo mucha ilusión porque nunca me había pasado. Lo viví todo con mucha ilusión", confiesa con un tono de humildad y cariño hacía sus lectores.

Tampoco el periodista y escritor Albert Castillón quiso perder la ocasión de agradecer el trabajo de esta editorial líder en el sector, a través de un vídeo en el que definió la jornada como un "día de luz".

Así, pasado este gran día, la editorial mantiene la mirada fija en las próximas firmas a las que asistirá con sus autores, como la Feria del Libro de Almería, la de Roquetas de Mar, Granada, Málaga y Murcia, y por supuesto, la Feria del Libro de Madrid, a la que acudirá con otros tantos autores y donde un año más será la única editorial de autoedición que asistirá.