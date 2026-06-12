El clan de 'Los Saúles' sostiene que el crimen de Adra (Almería) se produjo desde un tejado y por parte de un menor

Archivo - Juzgados de Berja (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

BERJA (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

Los miembros del clan de 'Los Saúles' que han declarado este viernes como testigos ante el crimen que tuvo lugar hace más de un año en la barriada de Puente del Río de Adra (Almería) en el que murió un joven de 23 años vinculado al clan de 'Los Lateros' han asegurado que el disparo se produjo desde un tejado y por parte del menor que se identificó en un vídeo de TikTok como autor material de los hechos.

La versión ofrecida por los familiares ante el juez instructor que investiga el caso ha desvinculado de los hechos a Antonio Santiago Muñoz, conocido como 'Saúl el Viejo' y persona que está en busca por parte de la Guardia Civil, que descartó la participación del adolescente en el tiroteo basándose en su propia investigación.

El abogado de la familia, Alejandro Cóndor, ha señalado ante los medios la versión "contudente, clara y sin ambajes" que habrían mantenido tanto la mujer de 'Saúl el Viejo' como uno de los dos hijos que fueron llamados a declarar como testigos, ya que uno de ellos al final no ha comparecido. También se ha suspendido la declaración de un cuarto citado, quien se ha acogido a su derecho a no declarar al estar investigado por homicidio en tentativa.

Así, han asegurado que el disparo que acabó con la vida del joven se habría producido desde un "terrado" cercano, con una trayectoria "de arriba a abajo" y a una distancia que, según el letrado, sería compatible con el análisis del informe criminalístico que consta en las actuaciones.

"'Saúl del Viejo' no fue quien efectuó el disparo", ha apuntado el abogado basándose en las declaraciones de los testigos quienes advirtieron que fue su nieto, que lo acompañaba en una azotea, quien habría sido visto apretando el gatillo. No obstante, y pese a tal versión, no ha podido confirmar si el sospechoso de la Guardia Civil hará aparición pública o no.

La defensa ha rechazado así la versión dada hace apenas dos semanas por la madre de la víctima, quien advirtió que el disparo fue realizado a muy corta distancia por parte de 'Saúl el viejo' después de que irrumpiera en la vivienda en la mañana del 2 de junio de 2025 ante una supuesta disputa por el volumen de la música. "Ellos han venido a contar la verdad", ha manifestado Cóndor ante la declaración los familiares a los que representa.

Las partes han distanciado este caso de los acontecimientos que tuvieron lugar hace algunas semanas en Huelma (Jaén), donde dos hijos de 'Saúl el Viejo' --entre ellos uno de los que ha declarado este viernes-- fueron tiroteados cuando estaban en la puerta de su vivienda junto a unos vecinos.

Tras estos hechos, fueron detenidos y puestos en libertad por las amenazas vertidas en redes sociales hacia quienes creen los autores de dichos disparos, que se encuadrarían, según la investigación, en un ajuste de cuentas por lo ocurrido en la pedanía abderitana.

LA VERSIÓN DEL NIETO "NO SE SOSTIENE"

Por su parte, la acusación ejercida por el abogado Francisco Ferre considera que la versión dada por los testigos en la que se incrimina al menor de edad "no se sostiene" frente a la explicación que pudo ofrecer la madre de la víctima mortal, por lo que se ha mostrado esperanzado en la próxima detención del principal sospechoso.

"La mejor versión que pueda haber es la de él mismo", ha valorado Ferre a su salida de los juzgados de Berja donde se ha remitido a las pruebas practicadas en cuanto a la trayectoria y distancia de los disparos --en horizontal, según ha apostillado-- que sufrió el fallecido, lo que se correspondería con la versión dada por la madre de la víctima, según ha dicho.

La prueba forense que obra en autos señalaba como causa de la muerte el shock hipovolémico por herida de arma de fuego a través de un disparo que se habría efectuado a una distancia de entre 60 centrímetros y un metro y medio de distancia, si bien dichas estimaciones quedaron pendientes de los estudios criminalísticos.

En este sentido, las heridas mostrarían una dirección de dispar de derecha a izquierda con un ángulo en diagonal en la cavidad abdominal que afectó a varios órganos vitales, lo que provocó una herida mortal de necesidad.