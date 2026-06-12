La Guardia Civil mantiene un dispositivo preventivo en Huelma (Jaén) "para evitar nuevos altercados" tras el tiroteo

Reunión de la Junta Local de Seguridad de Huelma. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

HUELMA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil mantendrá el dispositivo de seguridad establecido en Huelma (Jaén) "el tiempo que sea necesario, a modo de prevención para evitar nuevos altercados", tras el tiroteo del pasado 27 de mayo, en el que cuatro personas resultaron heridas y que se investiga como un ajuste de cuentas entre los clanes de los Saúles y los Lateros.

Así se ha puesto de relieve este viernes durante la reunión de la la Junta Local de Seguridad para analizar la situación en el municipio, hasta donde han llegado los ecos del homicidio de un joven de 22 años ocurrido en junio de 2025 en Adra (Almería).

En concreto, el tiroteo en Huelma se investiga como un ajuste de cuentas de los Lateros por el citado crimen en la barriada abderitana de Puente del Río. A raíz de esta muerte hay una orden judicial de búsqueda y detención sobre 'Saúl el viejo', el hombre de 60 años al que se atribuye la autoría material de los disparos.

También siguen abiertas las pesquisas para dar con los responsables del tiroteo en Huelma, mientras se han producido otras actuaciones, como la detención en esta localidad jiennense, el 5 de junio, de tres miembros de los Saúles por presuntos delitos de tenencia ilícita de armas y amenazas.

Estas cuestiones se han analizado en la Junta Local de Seguridad, que han copresidido el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, y la alcaldesa de Huelma, Ana María Guzmán. Igualmente, han participado el teniente-coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Jaén, Francisco Lozano, además de miembros de la Policía Local y de la Corporación Municipal, según ha informado la Subdelegación.

Fernández ha agradecido "la responsabilidad y la calma mostrada por la ciudadanía" de esta localidad de Sierra Mágina, así como el trabajo "rápido, eficaz y riguroso" que está llevando a cabo la Guardia Civil.

En este sentido, ha destacado que, exceptuando "el suceso puntual y aislado" que tuvo lugar a finales de mayo con la implicación de dos familias enfrentadas, una de ellas procedente de Adra, "la localidad de Huelma presenta unos datos que la definen como un municipio tranquilo y seguro".

También ha valorado el trabajo y la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la "excelente" colaboración con la Policía Local. "La tasa de criminalidad está por debajo de la media provincial y los datos referentes al esclarecimiento de los hechos delictivos también es muy satisfactorio", ha señalado.

En la misma línea, ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad, la prudencia y la calma" con el objetivo de que la Guardia Civil siga adelante con la investigación que permanece abierta "y que, de forma colateral, ha puesto uno de sus focos en esta localidad tranquila de Sierra Mágina".

El subdelegado ha manifestado que "la Guardia Civil mantendrá el dispositivo de seguridad, el tiempo que sea necesario, a modo de prevención para evitar que se produzcan nuevos altercados".

Tras analizar todos los acontecimientos registrados durante las últimas semanas, ha recalcado el trabajo "rápido, eficaz y riguroso" realizado por el Instituto Armado. Asimismo, ha subrayado "la buena comunicación con el Ayuntamiento", de manera que ha existido "un contacto permanente, desde el primer momento, con los responsables de la Comandancia y con la alcaldesa" de Huelma.