Clece destaca la profesionalización de la ayuda a domicilio con cerca de 4.300 auxiliares en la provincia de Almería

Una auxiliar de Clece junto a una usuaria del servicio de ayuda a domicilio. - CLECE

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa Clece ha reivindicado este jueves, con motivo del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, la profesionalización de la ayuda a domicilio en Almería, donde cuenta con una plantilla de 4.296 profesionales que atienden a cerca de 14.000 personas usuarias en 97 municipios a través de los seis servicios que gestiona en la provincia.

Esta profesión ha experimentado una "importante transformación" en los últimos años, ya que las tareas tradicionalmente vinculadas al hogar han dado paso a una atención que "requiere cada vez mayor cualificación y especialización para responder a las necesidades de las personas mayores y dependientes".

Para ejercerla es indispensable contar con certificados de profesionalidad o titulaciones de Formación Profesional de la rama sociosanitaria, ha recordado la compañía en una nota.

En este sentido, Clece ha destacado que los auxiliares de ayuda a domicilio no solo prestan apoyo en cuestiones como la higiene, la movilidad o las tareas domésticas, sino que también contribuyen a luchar contra la soledad no deseada y permiten que las personas usuarias puedan seguir viviendo en sus hogares.

La compañía ofrece también formación continua cada vez más especializada y adaptada a las necesidades de las personas atendidas. Entre ellas figuran cursos específicos para la atención a personas con problemas de salud mental, enfermedades degenerativas o situaciones de soledad no deseada.

En Almería, la compañía ha destacado los avances desarrollados en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la Diputación Provincial, donde se ha apostado por la formación y la creación de nuevas figuras en los equipos de auxiliares, así como en el servicio del Ayuntamiento de Almería, que está implantando un modelo de humanización de la atención, y en el de El Ejido, donde se desarrolla un programa para abordar situaciones de soledad no deseada.

Entre sus servicios de mayor trayectoria figuran el de El Ejido, que presta desde 2004, y el de la Diputación de Almería, cuya gestión asumió en 2006.

Con motivo de esta conmemoración, la compañía ha insistido en que cuidar en el domicilio es actualmente "una profesión que exige cualificación, formación continua y conocimientos adaptados a las necesidades de las personas usuarias".