COAG Almería exige a la Junta medidas extraordinarias contra las plagas y ayudas a agricultores afectados por temporales

Reunión de representantes de COAG Almería con la delegada territorial de Agricultura, Aránzazu Martín. - COAG

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Almería ha reclamado a la Junta de Andalucía medidas extraordinarias para combatir las plagas que afectan a los cultivos de la provincia, especialmente el 'Thrips parvispinus' en el pimiento y la avispilla y el gusano cabezudo en el almendro, así como ayudas para las explotaciones perjudicadas por los temporales y una adaptación de los requisitos de la Política Agraria Común (PAC).

La organización agraria ha trasladado estas reivindicaciones durante una reunión con la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, y su equipo técnico, en la que han participado el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora; el secretario de Organización, Antonio Moreno; y representantes de la Ejecutiva Provincial.

En una nota, la organización ha expresado su "profunda desesperación" ante la evolución del thrips, cuya incidencia, según ha advertido, somete al cien por cien del cultivo de pimiento y al resto de los cultivos de la provincia a una presión "muy grave", especialmente por la falta de "alternativas eficaces" para combatir la plaga.

En este sentido, ha advertido de que el control biológico, "pese a constituir uno de los pilares del modelo agrícola almeriense, no puede afrontar por sí solo la proliferación actual de esta plaga". Por ello, ha pedido a la Consejería que asuma un "papel activo" ante el Ministerio de Agricultura y la industria fitosanitaria, incluidas las empresas fabricantes y registradoras de productos, para impulsar y facilitar la autorización de las materias activas necesarias.

COAG ha defendido la necesidad de recuperar una estrategia de "lucha integral" que combine herramientas biológicas y químicas con procedimientos de prevención, control y eliminación de focos, sin limitar las soluciones a una única sustancia activa.

"No podemos pedir al agricultor que controle una plaga de esta magnitud si no dispone de las herramientas necesarias para hacerlo. La autorización de materias activas eficaces es una condición imprescindible para comenzar a recuperar el control de la situación", han señalado varios miembros de la organización durante el encuentro.

Esta estrategia se complementaría con otras actuaciones expuestas por el equipo técnico de la Delegación, como el seguimiento de las rutas de transporte de restos vegetales, la trazabilidad de los movimientos, la aplicación de protocolos de higiene y control, los tratamientos previos al arranque de las plantaciones y la solarización de las parcelas.

COAG ha insistido en que tanto los agricultores como los organismos competentes deben garantizar el cumplimiento de las medidas de higiene, los protocolos de arranque y los requisitos sanitarios del transporte.

GARANTÍAS ANTE UN EVENTUAL PARO BIOLÓGICO

Otro de los asuntos abordados ha sido el eventual paro biológico, una medida que COAG considera que puede formar parte de la estrategia contra la plaga, siempre que su aplicación cuente con "garantías económicas y jurídicas" para los agricultores.

La organización ha advertido de que esta actuación no puede convertirse en una nueva "carga exclusiva para el agricultor, que está ya soportando la última subida de costes de producción, además de los desorbitados gastos de los tratamientos biológicos, las pérdidas de producción y, en determinados casos, el arranque de sus plantaciones".

Por ello, ha reclamado que el procedimiento esté regulado, coordinado y supervisado directamente por la Administración, con mecanismos efectivos de vigilancia, control y sanción. Asimismo, ha pedido que las obligaciones se extiendan al sector comercializador y sean exigibles a todos los operadores implicados.

"No es razonable que se establezcan obligaciones y sanciones para el agricultor mientras el canal comercializador queda al margen, confiando en su propia autorregulación. Si se establecen medidas obligatorias para un eslabón de la cadena, deben existir también responsabilidades para el resto", ha manifestado Góngora.

El secretario provincial de COAG ha advertido, además, de que dejar el control y las posibles sanciones en manos de cada operador puede generar "situaciones de desigualdad, conflictos e incluso prácticas abusivas".

COAG ha pedido igualmente una línea específica de ayudas para recuperar la capacidad productiva de las explotaciones obligadas a arrancar sus cultivos y compensar los sobrecostes derivados de la intensificación de la lucha biológica.

Del mismo modo, ha reclamado mecanismos de vigilancia sobre la disponibilidad y los precios de los organismos de control biológico ante el riesgo de especulación o restricciones de suministro por parte de la industria.

Ante este escenario, la organización ha reclamado un plan integral para afrontar una situación que considera teñida ya con "tintes de catástrofe".

PLAGAS EN EL ALMENDRO DE LOS VÉLEZ

La situación sanitaria del almendro en la comarca de Los Vélez ha constituido otro de los asuntos prioritarios de la reunión. COAG ha advertido de los importantes daños que están ocasionando la avispilla y el gusano cabezudo en las plantaciones y ha solicitado una adaptación urgente de los requisitos de los 'ecoesquemas' de la PAC para los cultivos leñosos de secano.

En concreto, ha reclamado modificar el calendario de laboreo en parcelas con pendientes superiores al diez por ciento, donde actualmente existen restricciones que impiden realizar estas labores entre el 1 de septiembre y el 1 de abril, para permitir los trabajos del terreno durante las fases técnicamente adecuadas para intervenir sobre el ciclo biológico del gusano cabezudo.

Asimismo, ha solicitado que, cuando resulte necesario arrancar árboles para controlar la plaga, se permita mantener las parcelas sin replantar durante un periodo de entre un año y un año y medio para romper el ciclo del parásito.

En relación con la avispilla, COAG ha reclamado la autorización de materias activas que hayan demostrado eficacia para reducir su proliferación y ofrecer una respuesta fitosanitaria efectiva a los productores. Además, ha pedido ayudas específicas para compensar el arranque de árboles y las pérdidas de capacidad productiva.

AYUDAS POR EL PEDRISCO Y LA DANA ADAM

Por otra parte, la organización agraria ha reclamado ayudas directas para los agricultores afectados por el pedrisco registrado el pasado 28 de junio en la comarca de Los Vélez, que dejó 1.068,94 hectáreas dañadas en más de un 30 por ciento, impidió la recolección del cereal y ocasionó importantes desperfectos en caminos rurales y otras infraestructuras agrarias.

COAG también ha exigido ayudas para las explotaciones afectadas por la dana Adam y la puesta en marcha de un plan de prevención y protección frente a las riadas.

Durante el encuentro se han abordado otras cuestiones estratégicas para el futuro del sector, como el aprovechamiento agrícola de las aguas regeneradas, las ayudas para compensar los daños ocasionados por la fauna salvaje y la posible reprogramación de los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) andaluz, con prioridad para la incorporación de jóvenes agricultores y la modernización de los invernaderos.

De este modo, la organización ha reclamado una respuesta institucional "coordinada y ágil" que permita recuperar las explotaciones afectadas, reforzar las infraestructuras rurales y "garantizar la continuidad y rentabilidad de la actividad agraria en la provincia".