Kallas advierte de que la UE no aplicará un acuerdo de paz para Ucrania del que haya quedado excluida

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, asiste a una rueda de prensa durante la reunión de ministros de Defensa del Grupo Europeo de los Cinco (E5).- Beata Zawrzel / Zuma Press / Europa Press

BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido este viernes de que los Veintisiete no aplicarán ningún acuerdo de paz para Ucrania del que hayan quedado excluidos, en medio de la controversia sobre la representación europea en las negociaciones impulsadas por Estados Unidos y a pocos días de los contactos previstos entre Kiev y Moscú en Abu Dabi.

"Cualquier acuerdo, para poder aplicarse, requerirá que la Unión Europea forme parte de él", ha afirmado Kallas durante una rueda de prensa en Polonia, tras una reunión ministerial del Consejo de Estados del Mar Báltico en la que también han participado el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, y su homólogo ucraniano, Andri Sibiga.

La jefa de la diplomacia europea ha argumentado que cuestiones fundamentales para cualquier eventual acuerdo, como el levantamiento de las sanciones contra Rusia, el destino de los activos rusos congelados, las garantías de seguridad o la reconstrucción de Ucrania, dependen de decisiones que deben adoptar los propios Estados miembro de la Unión Europea.

"Un acuerdo del que no formemos parte tampoco lo vamos a aplicar", ha recalcado Kallas, que ha insistido en que la participación europea resulta indispensable para garantizar la viabilidad de cualquier entendimiento entre Kiev y Moscú.

Por su parte, Sikorski ha recordado que los tratados europeos ya establecen quién está facultado para representar a la Unión Europea en el exterior, en unas declaraciones que llegan después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, haya reclamado que los Veintisiete designen "de una vez por todas" un representante único para participar en las negociaciones de paz sobre Ucrania.

"Ya tenemos el Tratado de Lisboa, que establece muy claramente quién está autorizado a hablar en nombre de la Unión Europea", ha señalado el jefe de la diplomacia polaca, precisando que, a nivel de líderes, esa responsabilidad corresponde al presidente del Consejo Europeo, António Costa, mientras que, a nivel ministerial, recae en Kaja Kallas.

ITALIA SEÑALA FALTA DE UNA VOZ ÚNICA

Estas declaraciones se producen un día después de que Meloni remitiera una carta a António Costa para expresar su malestar por la falta de coordinación entre los países del bloque y reclamar que se defina "una sola voz" que se siente en la mesa de negociación en representación de la Unión Europea y con qué mandato.

La primera ministra italiana había criticado la proliferación de iniciativas diplomáticas impulsadas por distintos países europeos de manera no coordinada, como dos reuniones mantenidas este miércoles y jueves en Bruselas acogidas por la Comisión Europea y la OTAN y en la que en nombre de la UE estuvieron Francia y Alemania.

Meloni también puso de ejemplo las conversaciones en Miami entre Estados Unidos y Ucrania, la reunión de Oslo donde participó un alto cargo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como los contactos telefónicos de los líderes de Finlandia y Noruega con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Hoy la Comisión Europea ha coincidido con la 'premier' italiana en la necesidad de que la Unión hable con "una sola voz" y participe en las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra, una idea que defendió en la víspera el propio presidente del Consejo Europeo en una misiva respondiendo a Meloni: "Estoy de acuerdo contigo en que Europa debe actuar con coherencia, unidad y determinación".

ZELENSKI COORDINA POSICIÓN CON PAÍSES NÓRDICOS Y BÁLTICOS

Con todo, en la reunión del Consejo de Estados del Mar Báltico --del que forman parte siete países comunitarios, entre ellos Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia--, los participantes han acordado coordinar sus posiciones y mantener contactos estrechos durante los próximos días, ante las negociaciones previstas entre Ucrania y Rusia en Abu Dabi.

Así lo ha explicado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, también presente en la reunión, tras la que ha insistido en que "no puede haber decisiones sobre Ucrania sin Ucrania, ni sobre la seguridad de Europa sin Europa".

En paralelo, los líderes de los países nórdicos y bálticos han mantenido este viernes una reunión telemática con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el formato 'Ocho países nórdicos-bálticos' (NB8) para analizar la situación sobre el terreno y coordinar el apoyo a Kiev antes de los contactos previstos en Emiratos Árabes Unidos.

"Discutimos los preparativos para la reunión trilateral en Abu Dabi. Ha habido muchos pasos preparatorios en los últimos días: una reunión en Bruselas con participación de la OTAN y europeos, mis contactos con los enviados del Presidente de EEUU. y una comunicación prácticamente constante entre nuestros equipos negociadores", ha indicado Zelenski en un mensaje en redes sociales.

El presidente de Ucrania ha defendido la necesidad de que la ruenión en Emiratos Árabes Unidos "sea productiva", y que por tanto él, tras intercambiar opiniones con el NB8, ha transmitido todas las propuestas a Estados Unidos para obtener "resultados potenciales realistas".

"Todos estamos de acuerdo en que los temas relativos a la seguridad de Europa deben discutirse con la participación de las naciones europeas, todas las cuales merecen por igual garantías de seguridad", ha añadido, agradeciendo a cada uno de los líderes por poner a "la diplomacia real" como "la máxima prioridad".

"Debemos situar a Ucrania en la posición más fuerte posible. Ese es el mensaje unánime de los países nórdicos y bálticos", ha afirmado por su parte la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien ha denunciado que, mientras Ucrania busca la paz, Rusia "opta por la escalada" y continúa atacando a la población civil.

Asimismo, el presidente finlandés, Alexander Stubb, también participante en el encuentro telemático con Zelenski, ha explicado que los dirigentes han abordado cómo reforzar el respaldo a Ucrania durante las próximas semanas y meses, en vísperas de las negociaciones trilaterales de Abu Dabi.