COAG exige ayudas por la pérdida de producción tras los temporales y rechaza los acuerdos con Mercosur y Marruecos

Pleno de COAG Andalucía celebrado en la sede provincial de la organización en Vícar (Almería). - COAG

VÍCAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía ha exigido este jueves un paquete de ayudas "potentes" para recuperar la capacidad productiva del sector agrario tras la pérdida de más del 20 por ciento de la producción como consecuencia de los temporales, al tiempo que ha reiterado su rechazo "total" a los acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE) con Mercosur y Marruecos.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la celebración de su Pleno Regional en la sede provincial de la organización en Vícar (Almería), en el que se ha analizado la situación del campo andaluz y se han definido las líneas estratégicas de actuación para los próximos meses.

La reunión ha congregado a representantes de agricultores y ganaderos de todas las provincias andaluzas y ha abordado tres grandes áreas: los efectos de los temporales, la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y la "competencia desleal" de terceros países.

El secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, ha explicado que "nuestra intención es acercar los órganos de decisión al territorio, comenzando en Almería y recorriendo el resto de provincias andaluzas".

Tras la sucesión ininterrumpida de borrascas, la organización ha advertido de que la viabilidad de miles de explotaciones se ha visto comprometida al no disponer de "margen de recuperación" entre los distintos episodios meteorológicos.

Según los datos de la Junta de Andalucía, más del 20 por ciento de la producción agraria se ha dado ya por perdida, una cifra que, según COAG, "se verá previsiblemente incrementada una vez finalice la actual recopilación de datos a principios de la próxima semana".

Ante esta situación, Ávila ha señalado que "estamos ya trabajando en un paquete de ayudas potentes que se concreten en las zonas realmente afectadas y que prioricen a aquellos profesionales cuya principal fuente de ingresos sea la actividad agrícola y ganadera".

"La urgencia de las ayudas queda patente ante un escenario en el que miles de explotaciones han perdido toda su producción y se enfrentan a la imposibilidad de sembrar esta campaña, generando así un año de 24 meses. Sólo a través de estas ayudas se pueden paliar un poco estas fatales consecuencias", ha expresado.

Asimismo, ha subrayado que estas medidas deben complementarse con acciones a medio plazo que "afronten el problema de forma estructural". "Esto ha llegado para quedarse. El clima cada vez es más extremo y su impacto, más devastador, por eso las ayudas deben estar orientadas hacia la modernización de las infraestructuras agrarias", ha indicado.

RECHAZO A MERCOSUR Y MARRUECOS

El Pleno ha mostrado su rechazo a los acuerdos comerciales de la UE con terceros países, especialmente Mercosur y Marruecos, ante lo que considera "falta de reciprocidad en estándares laborales, sanitarios y medioambientales", así como dificultades para acceder a datos exactos sobre las importaciones.

En este sentido, Ávila ha afirmado que "sin una unidad aduanera, la aplicación de cláusulas de salvaguardada resulta un brindis al sol. En Almería ya estamos sufriendo las consecuencias del acuerdo de Marruecos. Experiencias así nos dejan claro que la UE no tiene intención de cumplir los acuerdos; y que la entrada de productos sin control va a ser una triste realidad para todos".

"Tenemos derecho a saber qué entra en Europa y en qué condiciones. Lamentablemente ni la entrada de productos ni sus estándares de calidad son asegurados con Mercosur ni con ningún otro acuerdo comercial con terceros países", ha manifestado el secretario general de la organización en Andalucía.

DEFENSA DEL MODELO Y FONDOS PARA LA PAC

Asimismo, el Pleno Regional ha abordado la propuesta de reforma de la PAC como un "eje vertebrador" para el futuro del campo analuz. Ávila ha destacado que "la viabilidad del modelo productivo andaluz depende de la capacidad financiera de este tipo de políticas".

"Es importante para nuestro futuro, al ofrecer opciones ante áreas primordiales como la incorporación de jóvenes o la modernización. En este sentido, es imprescindible conseguir fondos suficientes para la buena marcha de las medidas", ha valorado.

Desde COAG Andalucía se ha hecho un llamamiento a toda la sociedad en su conjunto para denunciar que el cierre de explotaciones agrarias "nos lleva a que cada vez dependamos más de terceros países, lo que amenaza no solo la soberanía alimentaria europea, sino también, y de forma directa, la alimentación de sus hijos", ha sentenciado el responsable andaluz.